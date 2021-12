Roma : Mourinho vise une star de l'Atlétido Madrid

Hector Herrera pourrait quitter l'Atletico Madrid en janvier prochain, selon un rapport de A Bola et AS. Le Mexicain n'a joué que 301 minutes depuis le début de la saison et a été évoqué pour un transfert à la Roma de José Mourinho.

Diego Simeone l'apprécie en tant que joueur de l'équipe, mais le milieu de terrain n'a pas assez d'opportunités. Il a joué dix matches cette saison, mais n'en a démarré que deux. Comme son contrat au Wanda Metropolitano expire à la fin de la saison, l'opération ne serait pas coûteuse pour la Roma.

Cependant, étant donné le spectre menaçant de nouvelles épidémies de Covid 19, il est entendu que l'Atletico ne soit pas trop désireux d'alléger son effectif à ce stade de la saison. Et comme mentionné précédemment, Herrera a prouvé qu'il était un soldat très fiable depuis son arrivée de Porto.

Mourinho a pris les rênes de la Roma cet été après avoir été licencié par Tottenham la saison dernière. Le club italien est actuellement sixième de la Serie A, à sept points de l'Atalanta, quatrième, et à douze points de l'Internazionale, premier, l'un des anciens clubs de Mourinho.