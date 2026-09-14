Roma - Inter : détails du match

Serie A - Journée 5 19 sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

L'AS Roma et l'Inter Milan donneront le coup d'envoi le 19 septembre 2026 à 16 h 00 GMT (12 h 00 EST / 17 h 00 BST / 18 h 00 SAST).

Affiche de prestige dans la capitale italienne

L'AS Roma retrouve son stade pour accueillir l'Inter Milan au Stadio Olimpico à l'occasion de la 5e journée de la saison 2026/27 de Serie A. Restant sur des prestations positives sur la scène nationale et en Europe, les Giallorossi veulent s'appuyer sur le soutien de leur public pour frapper un grand coup dans la course au top 4. Pour l'Inter Milan, ce déplacement à Rome représente un sérieux test à l'extérieur alors que le club cherche à entretenir sa dynamique de début de saison en haut du classement.

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Le scénario tardif des Giallorossi à domicile

L'AS Roma aborde ce choc de samedi après une victoire âprement disputée 2-1 contre l'Atalanta BC au Stadio Olimpico lors de la 3e journée. Après ce succès en championnat, la Roma est allée chercher un match nul 1-1 sur le terrain du Fenerbahçe SK en Ligue des champions le 10 septembre, avec Bryan Cristante qui a ouvert le score à la 39e minute. Gianluca Mancini, Paulo Dybala et Matías Soulé continuent d'apporter du leadership et une menace créative au club de la capitale.

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Le retour renversant des Nerazzurri face à Naples

L'Inter Milan se rend dans la capitale après une victoire spectaculaire 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro lors de la 3e journée. Mené 2-0 au début de la seconde période, le club a lancé sa remontée par Lautaro Martínez avant l'égalisation de Marcus Thuram, puis Martínez a inscrit le but de la victoire à la 90e minute. Même si l'Inter s'est incliné de justesse 2-1 sur le terrain du Real Madrid lors de son entrée en lice en Ligue des champions, son attaque en championnat reste l'une des plus redoutables de Serie A.

La défense de la Roma peut-elle freiner l'attaque de l'Inter ?

Les confrontations historiques entre ces deux géants italiens donnent souvent lieu à des transitions rapides et à une forte intensité physique. La défense à trois de la Roma, articulée autour de Gianluca Mancini et Evan Ndicka, passera un test difficile face au duo Lautaro Martínez - Marcus Thuram. Au milieu, Hakan Çalhanoğlu et Nicolò Barella chercheront à dicter le jeu face à Bryan Cristante. Avec des places dans le top 4 en jeu, ce choc de samedi promet une grande intensité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, aborde ce match avec quelques incertitudes : Wesley a reçu un coup lors du déplacement à Istanbul en Ligue des champions, mais il serait disponible. Koné reste incertain au milieu de terrain, avec Pisilli prêt à le remplacer aux côtés de Cristante. Lulli se remet d'une maladie mais devrait débuter devant Molina au poste de piston droit, tandis que Balerdi devrait être titulaire en défense.

L'Inter sera de nouveau privée de Nicolo Zaniolo, absent depuis le début de saison en raison d'une blessure. Oumar Solet est lui aussi indisponible après avoir contracté un problème lors de la défaite contre la Lazio, et Piotrowski rejoint McTominay sur la touche après qu'une légère arythmie bénigne a été diagnostiquée chez les deux joueurs. D'autres mises à jour sur l'effectif sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Forme

La Roma a enregistré trois victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ses seuls points perdus étant intervenus lors du nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe en Ligue des champions le 10 septembre. Ses trois victoires en Serie A comprennent un succès 4-0 contre la Fiorentina, une victoire 4-0 à l'extérieur à Lecce et un succès 2-1 face à l'Atalanta. La Roma a marqué 11 buts et n'en a encaissé que deux sur ces cinq matches.

Les cinq derniers matches de l'Inter ont produit quatre victoires et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Naples en Serie A le 5 septembre, après avoir remonté un déficit de 2-0. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions le 8 septembre. Sur ces cinq rencontres, l'Inter a inscrit 11 buts et en a concédé six.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes était un match de Serie A disputé le 5 avril 2026, lorsque l'Inter a battu la Roma 5-2 à domicile. Avant cela, la Roma s'était imposée 1-0 à l'Olimpico en octobre 2025, et l'Inter avait gagné 1-0 à domicile en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, l'Inter en a remporté trois contre deux pour la Roma, avec 11 buts marqués pour l'Inter contre cinq pour la Roma.