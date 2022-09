Roma - Abraham : "Mourinho ne me félicite jamais"

L'attaquant de la Roma s'est confié sur le management de José Mourinho, très exigeant avec lui depuis son arrivée en Italie.

Abraham s'est épanoui en Italie depuis qu'il a fait le grand saut et rejoint la Roma en provenance de Chelsea à l'été 2021.

Il a marqué 27 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que les Giallorossi remportaient la première Europa Conference League sous la direction de Mourinho, qui supervise également le brillant départ de l'équipe en 2022-23, et Abraham a maintenant offert un aperçu de la façon dont il garde l'équipe motivée.

Abraham s'est confié au Daily Mail : "Il est l'un des meilleurs pour la gestion des hommes. Il sait comment parler aux joueurs, la meilleure façon de traiter avec chacun d'eux.

"Dans mon cas, il ne me dit jamais comment je me débrouille. À la mi-temps, je ne reçois jamais de "Bravo", même si au fond de moi, je me dis : "Tu sais que je joue bien". Il veut toujours que vous fassiez mieux."

L'international anglais a ajouté sur l'impact instantané de l'ancienne star de la Juventus, Dybala, à la Roma : "Il est talentueux. Il est aussi bon qu'il l'est sur la FIFA. Il apporte aussi des qualités de leader, même s'il a l'air d'avoir 12 ans !

"Il a cette expérience de gagner des trophées à la Juve et c'est ce dont nous avions besoin. C'est bon pour moi personnellement, nous sommes en train de construire cette association."

Abraham a aidé la Roma à remporter quatre de ses six premiers matchs de Serie A pour atterrir à la cinquième place, et un de ses deux matchs d'Europa League, en battant le HJK après une défaite décevante lors de la première journée contre Ludogorets.

À l'approche de la Coupe du monde, Abraham tentera d'impressionner Gareth Southgate lors de la prochaine pause internationale. Avant de rejoindre l'équipe d'Angleterre pour la Ligue des Nations, l'attaquant devrait reprendre la compétition en Serie A avec la Roma contre l'Atalanta dimanche.