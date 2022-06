Roma : Abraham considéré comme intransférable cet été

Auteur d'une première saison XXL en Italie, l'Anglais suscite les convoitises. Mais la Roma est bien décidée à le préserver au terme de l'été.

La saison de la Roma, la première sous la direction de José Mourinho, s'est terminée par un triomphe en finale de la Ligue Europa Conférence. Le but de Zaniolo a suffi pour battre le Feyenoord et ramener un trophée du côté jaune et rouge de la capitale transalpine.

Abraham, adaptation parfaite

Lors de la nuit magique à Tirana, sa pichenette manquait, mais ce n'est qu'un détail, car la première saison de Tammy Abraham à la Roma a été tout simplement incroyable. Cela se confirme - surtout dans le cas d'un attaquant - par les chiffres : un total de 26 buts en 52 matchs, dont 17 lors de sa première année en Serie A et huit sur la scène européenne, faisant du diplômé de 1998 la meilleure recrue de tous les temps sous le maillot de la Roma.

Un achat judicieux ? Définitivement oui, car l'attaquant anglais, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, a eu un impact considérable sur la planète Roma et sur le football italien en général. Un buteur, oui, mais aussi un avant-centre de liaison, le genre qui travaille avec ses coéquipiers, débordant dans le champ libre et dominant sur les ballons aériens.

Des performances qui suscitent des intérêts

L'article continue ci-dessous

Il s'agit tout simplement d'une valeur ajoutée. À tel point que ses brillantes sorties avec les Giallorossi lui ont également valu un retour complet dans la sélection anglaise de Southgate. Après une année comme celle-là, les sirènes du marché des transferts sont toutefois revenues d'une manière manifestement importante. Déjà. Selon les informations du "Corriere dello Sport", Manchester United et Arsenal font déjà pression pour ramener en Angleterre l'attaquant que la Roma a arraché à Chelsea pour 40 millions d'euros.

Les Giallorossi, quant à eux, peuvent dormir sur leurs deux oreilles, du moins en vue de la saison prochaine. Abraham a signé un contrat avec la Roma qui expire en juin 2026 et seul son ancien club (Chelsea) peut bénéficier de la clause de "rachat" fixée à la somme monstrueuse de 80 millions d'euros, qui ne peut être activée que dans un an. En un mot, le futur proche d'Abraham dit toujours Roma. Le numéro 9 des Giallorossi sera l'homme de tête à partir duquel il faudra repartir pour tenter de réitérer une année de haut niveau, en essayant peut-être de se battre pour une place en Ligue des Champions sans négliger l'objectif de la Ligue Europa. Pour tout le reste, y compris le marché, il y aura du temps.