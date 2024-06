Rodrygo, un dernier message très clair à Mbappé avant son arrivée

Kylian Mbappé et Rodrygo Goes seront dans la même équipe la saison prochaine. Le Brésilien envoie un message fort au Bondynois.

Nouvelle recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé va rejoindre la Maison Blanche après l’Euro 2024 en Allemagne. Mais le capitaine de l’Equipe de France reçoit un message de son prochain coéquipier, Rodrygo Goes. Le Brésilien, heureux pour le Bondynois, n’est pas inquiet pour la concurrence.

Rodrygo heureux d’accueillir Mbappé au Real

Le 3 juin, le Real Madrid a officialisé Kylian Mbappé comme sa première recrue du mercato estival, qui démarre dans quelques jours. A l’instar de Jude Bellingham, qui a spécialement accueilli la star française, Rodrygo se dit heureux d’évoluer la saison prochaine avec le Bondynois.

« L’avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Mbappé est un joueur incroyable. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j’espère que ce sera une belle histoire », avait déclaré l’ailier droit brésilien de 23 ans dans une interview accordée à la RTVE.

Rodrygo n’a pas peur de Mbappé

Alors que l’on pensait que le temps de jeu de l’ancien de Santos va diminuer avec l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international brésilien (22 capes, 5 buts) a plusieurs indiqué qu’il n’a pas peur de la venue de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Actuellement en sélection nationale pour la Copa America, le joueur qui portera le numéro 10 pour l’occasion, ne sent pas inquiété par la venue du Bondynois.

« Il est possible de jouer tous ensemble. Je pense qu'Ancelotti trouvera un moyen. Les bons joueurs doivent jouer ensemble », a déclaré Rodrygo à propos de Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par AS.

« Endrick est très mature pour son âge. Vous le percevez en lui parlant et sur le terrain de jeu. Pour moi c'est déjà un plaisir de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Au Real Madrid, je l'aiderai, comme Vini l'a fait avec moi », a-t-il ajouté à propos d’Endrick.