Rodrygo, la nouvelle porte de sortie

L'entraîneur basque a assuré qu'il comptait toujours sur lui, mais les actes sont plus éloquents que les paroles.

Son absence sur le banc contre Osasuna n'a permis au Real Madrid qu'une seule titularisation lors de ses 13 derniers matchs, dont plus de la moitié sous la direction d'Alonso. Le Brésilien a été fortement pressenti pour rejoindre la Premier League, après avoir semblé être devancé par Franco Mastantuono, Arda Guler et Brahim Diaz dans la hiérarchie.

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Selon indykaila, l'agent Pini Zahavi est arrivé à Londres mercredi. L'agent de Rodrygo est son père, Eric Goes, mais Zahavi, qui représente également Robert Lewandowski, travaille avec Rodrygo depuis le début de l'été. Selon certaines informations, il était également à Liverpool vendredi pour assister à la victoire 4-2 des Reds contre Bournemouth à Anfield.

Zahavi aurait sollicité des entretiens avec Liverpool et Arsenal pour discuter d'un transfert pour Rodrygo. Il avait été précédemment rapporté qu'Arsenal ne le recruterait qu'en cas de vente, même si leurs plans sur le marché des transferts pourraient avoir changé suite à la blessure de Kai Havertz, selon The Athletic. Liverpool a quant à lui cité Rodrygo comme alternative si le transfert d'Alexander Isak échoue.

Manchester City hors course

Cependant, il semble qu'il ne se dirigera pas vers Manchester City. Rodrygo était envisagé comme une option si Savio Moreira partait pour Tottenham Hotspur. Mais Savio restant à l'Etihad, ils ne sont plus à la recherche d'un ailier.

Les Merengues seraient ouverts à une vente pour Rodrygo et souhaiteraient recevoir environ 100 millions d'euros pour sa signature. Le joueur de 24 ans, qui ne semble pas avoir de rôle à jouer au Real Madrid, est également ouvert à un transfert.