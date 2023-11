Rodrygo dévoile le seul coéquipier qui l'a aidé

Rodrygo dévoile le joueur qu'i l'a le plus impacté au Real Madrid.

Le Real Madrid, autrefois connu pour ses Galactiques, est toujours un club plein de stars, mais beaucoup d'entre elles sont devenues des noms mondiaux depuis qu'elles sont au club. Ces dernières années, la stratégie de transfert au Santiago Bernabéu a évolué en faveur du recrutement des jeunes joueurs les plus talentueux avant qu'ils n'atteignent leur apogée, plutôt que des meilleurs joueurs du monde.

Il faut reconnaître que le club a réussi à faire de certains d'entre eux des joueurs de premier plan, comme Fede Valverde, Rodrygo Goes, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, qui ont fait d'énormes progrès.

Cela ne serait pas possible sans un vestiaire sain et un bon leadership, ce que les Blancos semblent avoir avec des joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Lors d'un récent entretien avec RMTV, relayé par Marca, Rodrygo a expliqué que le Croate avait joué un rôle clé dans son développement.

"Je serai toujours très reconnaissant à Modric, nous avons une très bonne relation. À une époque où je ne jouais pas beaucoup, il m'a dit de continuer à travailler et à m'entraîner parce que mon heure allait venir. Après cela, je me suis levé et je me suis entraîné plus dur chaque jour. Puis mon heure est arrivée. J'ai commencé à jouer, à marquer des buts et à être important pour mon équipe.

Le joueur dont il est le plus proche est son partenaire d'attaque brésilien, Vinicius.

"Nous sommes arrivés ici presque ensemble, très jeunes, du Brésil. Nous avons également écrit l'histoire ensemble. Nous avons déjà remporté la Ligue des champions et tous les titres possibles. Ce maillot nous motive toujours à venir nous entraîner et jouer. Faire cela avec un ami est toujours spécial. Je considère Vini comme un frère et nous espérons continuer à grandir ensemble.