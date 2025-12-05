Rodrygo, c'est terminé

La saison a été difficile pour Rodrygo, qui n'a pas marqué lors de ses 31 dernières apparitions sous le maillot du Real Madrid. Il a régulièrement été relégué sur le banc, Vinicius Junior lui étant préféré sur l'aile gauche.

Rodrygo ne peut se permettre de perdre en importance avant la Coupe du Monde l'été prochain, où il espère être un joueur clé pour le Brésil. De ce fait, un départ est envisageable dès l'ouverture du mercato en janvier, d'autant plus que le Real Madrid ne serait pas opposé à un transfert.

Selon TEAMtalk (via CaughtOffside), Rodrygo est tout aussi désireux de partir et vise un transfert en Premier League. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Tottenham Hotspur suivraient de près la situation de Rodrygo en vue du mercato estival, et l'un de ces six clubs pourrait tenter de le recruter dans les semaines à venir.

Le moment est venu pour Rodrygo de quitter le Real Madrid.

Il est clair que Rodrygo et le Real Madrid ont besoin d'une rupture nette. Le joueur peine à s'imposer au Bernabéu et a besoin d'un nouveau départ pour relancer sa carrière. Le club, quant à lui, ne peut se permettre de le retenir trop longtemps, car sa valeur risque de chuter considérablement.

Il sera intéressant de voir si un accord est conclu en janvier. Le Real Madrid devrait exiger une somme importante pour un transfert en cours de saison, étant donné qu'il lui faudra trouver un remplaçant pour la seconde moitié de la saison.