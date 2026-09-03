Rodri sème le doute au Barça : Flick opte pour une solution inattendue

Un rapport de presse a confirmé, ce jeudi, que Rodri, arrivé au FC Barcelone comme l'une des recrues estivales les plus en vue, suscite déjà certains doutes au sein du staff technique dirigé par l'Allemand Hansi Flick.

Le FC Barcelone a bouclé l'un des plus gros transferts de l'été. Alors que Rodri semblait en route vers le Real Madrid, le club catalan a réussi à souffler l'affaire et à s'attacher les services du meilleur joueur de la dernière Coupe du monde.

Ce transfert a constitué une grande victoire sportive, mais aussi symbolique, le Barça ayant clairement réussi à arracher le joueur à son rival de toujours.

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De son côté, le joueur aurait choisi le FC Barcelone en raison du style de jeu de l'équipe, qu'il juge plus en adéquation avec ses caractéristiques. Il souhaitait aussi évoluer aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers en sélection nationale, avec lesquels il entretient de bonnes relations.

Jusqu'à présent, l'ancien joueur de Manchester City et de l'Atlético de Madrid n'a disputé que deux matches en Liga, jouant une vingtaine de minutes contre l'Athletic Bilbao puis contre le Rayo Vallecano. Mais tous les indicateurs laissent penser qu'il deviendra bientôt un joueur titulaire.

Pourtant, l'émission « El Chiringuito » a révélé une information préoccupante. Au FC Barcelone, Rodri n'est pas nécessairement considéré comme un titulaire indispensable.

Hansi Flick et son staff technique estiment que le joueur ne peut pas disputer une soixantaine de matches par saison en tant que titulaire, et c'est pourquoi il partagera son poste avec Marc Bernal, les deux joueurs du milieu de terrain se répartissant à parts égales le temps de jeu.

Il convient de rappeler que le joueur a subi une petite opération chirurgicale au dos durant l'été, ce qui a compréhensiblement affecté sa préparation pour la nouvelle saison.

Néanmoins, les doutes sur sa condition physique existaient avant la Coupe du monde, et étaient même déjà présents dans les débats entourant la sélection espagnole. Il est donc logique de supposer que Hansi Flick s'appuiera principalement sur ce joueur chevronné pour les grands matches, et que Marc Bernal, considéré comme son successeur au FC Barcelone comme en sélection, pourrait avoir l'occasion de jouer lors des matches de Liga les moins importants, comme cela a d'ailleurs été le cas en début de saison.

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