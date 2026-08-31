Rodri absent du onze probable du Barça face au Rayo Vallecano

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a arrêté la composition avec laquelle il abordera la rencontre face au Rayo Vallecano, ce lundi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Flick conservera aujourd'hui, face au Rayo Vallecano, le même onze de départ qui s'est imposé contre l'Athletic Bilbao (2-0) jeudi dernier.

En attaque, on retrouvera Raphinha et Fermín López (qui ont chacun inscrit trois buts et accusent un but de retard sur Mbappé), aux côtés de Lamine Yamal et Gordon.

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Au milieu de terrain, il semble que Rodri devra patienter avant sa première titularisation après avoir été victime d'une légère blessure, ce qui signifie que Bernal et Pedri seront assurés d'être titulaires.

En défense, malgré son excellente prestation face à l'Athletic Bilbao, Espart, qui n'a pas eu de vacances cet été, pourrait bénéficier d'un peu de repos, et Cancelo prendra sa place.

Gerard Martín et Cubarsí conserveront leur poste dans l'axe de la défense, et Eric García débutera au poste d'arrière droit.

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Cela dit, l'éventail des options, surtout au vu des performances, est très large, puisque Olmo, Ademi et Christensen cherchent eux aussi à devenir des joueurs titulaires.