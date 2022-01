Roberto Carlos de retour sur les terrains !

L'international brésilien jouera pour l'équipe de pubs du Shropshire, The Bull In The Barne, qui évolue dans la division 1 de Shrewsbury et du district, lors d'un match de championnat le mois prochain.

Roberto Carlos is back !

Le club a fait une offre pour faire venir Carlos pour un match, dans le cadre d'une vente aux enchères caritative sur eBay, et l'homme de 48 ans va maintenant enfiler ses chaussures pour une apparition en tant que remplaçant, comme le rapporte le journal local Shropshire Star.

Carlos a connu une carrière riche en trophées avant de se retirer du football professionnel en 2015.

Après avoir rejoint les Blancos en 1996, il a disputé 527 matches pour le club, remportant quatre Ligas et trois Ligues des champions, en tant qu'arrière gauche.

Ses 125 apparitions avec l'équipe nationale brésilienne le placent en deuxième position sur la liste des joueurs les plus capés, derrière son partenaire arrière Cafu (142).