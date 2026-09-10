Robert Lewandowski et Rodrigo De Paul en viennent aux mains : « Pour qui tu te prends, idiot ?! »

Rodrigo De Paul et Robert Lewandowski se sont accrochés lors du match de MLS entre l’Inter Miami et le Chicago Fire. Les deux hommes ont eu une altercation verbale, au cours de laquelle le milieu argentin a lâché une phrase qui rappelait fortement celle de Lionel Messi pendant la Coupe du monde 2022.

L’Inter Miami et le Chicago Fire se sont neutralisés mercredi soir. Lewandowski a donné l’avantage à l’équipe à domicile après dix minutes de jeu. L’attaquant polonais a parfaitement repris au second poteau un centre d’Andrew Gutman.

Au retour des vestiaires, l’Inter Miami a recollé au score. Un corner de Messi a été repris de la tête par Casemiro, qui s’est élevé bien au-dessus de ses adversaires. Mais c’est finalement la fin de match qui a concentré le plus d’attention.

De Paul prend la défense de son coéquipier

À la 89e minute, Lewandowski et le défenseur de l’Inter Miami Ian Fray se sont accrochés. L’attaquant polonais a légèrement poussé son adversaire, avant que Fray ne tombe au sol de manière théâtrale. Il s’est ensuite relevé et a poussé Lewandowski au sol.

Fray s’est ensuite éloigné de la situation pour défendre un corner, mais Lewandowski ne voulait pas encore en rester là et a de nouveau cherché la confrontation.

C’est à ce moment-là que De Paul s’en est mêlé. Le milieu de terrain au tempérament bien trempé s’est placé juste en face de Lewandowski. Les deux hommes sont restés un moment quasiment nez à nez, avant d’échanger quelques mots. Selon Marca, De Paul aurait alors dit : « Pour qui tu te prends, idiot ? J’ai gagné deux Copa América et une Coupe du monde. Et toi ? »

Les mots présumés de De Paul ont immédiatement suscité de nombreuses réactions en raison de leur ressemblance avec un moment iconique de Messi pendant la Coupe du monde 2022. Après le quart de finale contre les Pays-Bas, Messi s’était accroché avec Wout Weghorst. Lors d’une interview après la rencontre, l’Argentin a regardé en direction de l’attaquant des Pays-Bas et a prononcé ces mots, devenus depuis mondialement célèbres : « ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo. » Autrement dit : « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Va-t’en, idiot. »



