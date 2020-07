Rivaldo tacle Bartomeu : "Le problème du Barça n'est pas la VAR, mais un manque de qualité"

L'ex-star de Blaugrana a exprimé sa conviction que le président du club essaye de "distraire les médias" des problèmes en coulisses au Camp Nou.

Rivaldo a rejeté les affirmations de Josep Maria Bartomeu de partialité de la envers le , insistant sur le fait que "le problème du Barça n'est pas la VAR", mais plutôt un manque de "qualité". Le n'est pas bien embarqué dans la course au titre et a perdu la tête du championnat depuis la reprise de la saison de football espagnole le 10 juin. Les hommes de Quique Setien ont fait trois matchs nuls lors des huit derniers matches, tandis que le Real Madrid a remporté ses sept matches depuis la reprise pour dépasser son principal rival au sommet du classement.

Le Real Madrid détient actuellement un point d'avance sur le Barça, mais il peut augmenter son avantage en battant Alaves à Santiago Bernabeu vendredi. Les Blaugrana ont rebondi après un match nul 2-2 avec l'Atletico Madrid pour remporter leurs deux derniers matches contre et l' , mais leur sort n'est plus entre leurs mains. Après la victoire 4-1 du Barça à El Madrigal dimanche, le président du club Bartomeu a exprimé sa conviction que la technologie vidéo a favorisé le Real Madrid au cours des dernières semaines.

"Je me sens mal parce que nous avons la meilleure ligue au monde et VAR après que le coronavirus n'est pas juste", avait indiqué le président du Barça. Cependant, Rivaldo ne pense pas que Madrid ait bénéficié d'un avantage injuste en ce qui concerne les décisions d'arbitrage, et il pense que Bartomeu essaie d'attirer l'attention pour faire oublier les problèmes en coulisses au Camp Nou. L'ancien attaquant du Barca a déclaré à Betfair: "Parfois, vous avez le droit de vous sentir lésé par l'arbitrage ou les décisions du VAR, mais je ne suis pas d'accord avec les affirmations du président du Barca, Josep Maria Bartomeu, qu'il existe un parti pris envers le Real Madrid. Bartomeu essaie simplement de distraire les médias sur les problèmes de son club".

"L'esprit d'équipe du Barça a été affecté"

"Barcelone se bat toujours pour le titre en , et ils sont toujours en Ligue des Champions, mais ce n'est pas un bon moment pour le club. Bartomeu essaie d'utiliser des trucs comme la VAR pour se justifier auprès des fans et prétendre que son club est les difficultés ne sont pas de sa faute, de celle des joueurs ou du manager. À mon avis, le problème du Barça n'est pas le VAR ni aucune décision d'arbitrage, leur principal problème est la qualité de leur football qui doit s'améliorer et redevenir ce style de jeu que tout le monde aime voir dans le monde", a ajouté le Brésilien.

"L'équipe était en tête de la Liga avant le confinement et compte désormais quatre points de retard sur le Real Madrid, vous ne pouvez donc pas dire que VAR est la principale raison de cela, surtout lorsque l'équipe ne joue pas bien", a conclu l'ancien joueur du Barça. Rivaldo a ajouté sur la victoire peu convaincante de Blaugrana 1-0 contre l'Espanyol mercredi: "Barcelone a battu l'Espanyol dans le derby catalan, mais je m'attendais à une bien meilleure performance de l'équipe de Quique Setien".

"Ce fut un pas en arrière décevant après avoir si bien joué en battant Villarreal dimanche. Cela me laisse inquiet car le Real Madrid ne perd pas de terrain dans la course au titre. L'esprit d'équipe du Barça a été affecté par le confinement, certains de leurs joueurs ne sont pas en parfait état et jouer sans fans a supprimé une partie de l'émotion de leur jeu - mais le Real Madrid a tout de suite trouvé son rythme et en a profité.", a conclu Rivaldo. Josep Maria Bartomeu appréciera.