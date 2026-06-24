Risque élevé : des orages pourraient perturber la rencontre Écosse-Brésil

Selon la presse, la rencontre entre l’Écosse et le Brésil, programmée demain à 01h00 (heure de La Mecque), serait sérieusement menacée.

Les Écossais, qui nourrissent encore des espoirs de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, défieront les quintuples champions du monde à Miami.

Le Brésil, en tête du groupe 3 avec 4 points, devance le Maroc à la différence de buts, tandis que l’Écosse pointe à la troisième place avec 3 unités et Haïti ferme la marche, encore bredouille.

Selon le journal britannique The Sun, l’affrontement pourrait même être retardé en raison de pluies torrentielles et du risque de foudre sur le stade.

Si la foudre frappait le stade, le coup d’envoi pourrait être reporté ou la rencontre suspendue pendant de longues périodes.

Lors de France-Irak à Philadelphie, un orage violent avait déjà contraint les organisateurs à suspendre la rencontre pendant deux heures ; les spectateurs avaient dû se mettre à l’abri tandis que les joueurs regagnaient les vestiaires.

Tout impact de foudre dans un rayon de huit miles autour de l’arène entraîne l’arrêt temporaire de la rencontre. En raison de cette longue interruption, les joueurs des deux camps avaient dû reprendre leur échauffement.

Steve Clarke, le sélectionneur de l’Écosse, a d’ailleurs confirmé que son équipe avait préparé un protocole spécifique en cas d’interruption.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, mardi, il a déclaré : « Vous avez vu le match de la France hier soir, qui a été reporté en raison des conditions météorologiques ; c’était la première fois que cela se produisait dans le tournoi. »

Il a ajouté : « Je pense donc que nous avons eu un peu de chance avec la météo jusqu’à présent. Au vu des prévisions pour demain, il est probable que la pluie vienne perturber le déroulement du match, et nous avons une stratégie en tête pour gérer cette situation. Évidemment, on ne sait pas combien de temps le retard durera. »

Il a ajouté : « Il faut attendre 30 minutes après le dernier coup de foudre pour que le jeu reprenne. S’il y a un retard, nous espérons qu’il sera court. »