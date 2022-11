Riolo grand ennemi de Messi, les masques tombent

Pour Daniel Riolo, une éventuelle prolongation de l'Argentin ne serait pas bon pour le PSG.

Leo Messi est redevenu le meilleur joueur du monde et les dirigeants parisiens auraient déjà préparé une offre de prolongation à leur virtuose vieillissant. Proposition qui, si elle se concrétise, sera présentée à Messi après la Coupe du monde qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains. Mais pour Daniel Riolo, l’idée de prolonger le gaucher est une fausse bonne idée.

Le polémiste a expliqué ses raisons lundi soir au micro de RMC. « On parle de prolonger un joueur qui est plus sur la fin que sur le début, qui fait un très bon début de saison en Ligue 1 (…). Il y a la Coupe du monde qui reste un mystère parce qu’on ne sait pas comment vont revenir les joueurs, et notamment pour certains, quelles seront les motivations qu’ils trouveront dans la suite de leur saison. Et c’est à ce moment-là qu’on parle de prolongation ? »

« À part un fou, je ne comprends pas. »

Daniele Riolo a ensuite étayé son avis. « Alors déjà qu’à la base je pense que jamais de la vie il ne faut le prolonger, parce qu’il faut repartir sur un nouveau cycle, il faut des jeunes joueurs et voir les choses autrement et pas compter sur un Messi et qui a déjà tout donner. Mais le dire à ce moment-là, parce qu’il a mis des buts récemment, et c’est vrai qu’il joue bien, je ne comprends pas. »

« Et encore, quand bien même tu gagnes la Ligue des champions, si Messi est extraordinaire et est un acteur majeur de la LdC, mais c’est justement le moment où il faut tout renouveler. Parce que tu as gagné et qu’il faut repartir avec des hommes neufs. (…) Et on me parle de prolongation. À part un fou, je ne comprends pas. »