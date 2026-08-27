L’attaquant de la sélection allemande a eu droit à l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire 3-2 de mercredi, mais il n’a pas laissé une impression durable. Pour l’ouverture du championnat contre Liverpool (2-2), le nouvel entraîneur des Magpies, Matthias Jaissle, avait encore laissé l’attaquant sur le banc.

Après un bon début lors de la saison précédente à la suite de son transfert de 70 millions d’euros en provenance du VfB Stuttgart, Woltemade a vécu une saison difficile sous les ordres du coach Eddie Howe, qui l’a même parfois utilisé au milieu de terrain. Dès la fin de la saison, des spéculations avaient émergé selon lesquelles les Magpies voulaient déjà se séparer de leur recrue coûteuse. Woltemade est toutefois resté jusqu’ici, mais n’a cette fois guère accumulé d’arguments en sa faveur.

« Alors que d’autres ont reçu de bons ballons, rien n’a fonctionné pour l’international allemand », a résumé le Chronicle, le journal de Newcastle. « Son manque de volonté pour aller là où ça fait mal est source d’inquiétude », a ajouté le quotidien. Le style de jeu de Jaissle, qui mise sur beaucoup de courses et de pressing, ne semble pas non plus particulièrement convenir à Woltemade, puisque l’Allemand est un joueur offensif qui veut être impliqué dans les combinaisons.

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« Je n’aime pas dire ça, mais Nick Woltemade n’est pas fait pour le football anglais », a posté un fan de Newcastle, selon Sport Bible. « Le moment est venu de le vendre », a-t-il ajouté, « on voit tout simplement que ça ne marche pas pour lui. » Un autre supporter des Magpies a ajouté : « Désolé, mais nous devons vendre Woltemade. »

Le fait que son club ait payé une grosse somme pour lui il y a un an ne facilite pas les choses pour Newcastle : « J’accepterais la perte et je vendrais Woltemade pour n’importe quel montant, je l’échangerais ou je le prêterais », estimait un autre supporter, qui en avait déjà assez vu de l’Allemand.

À Newcastle, Jaissle mise sur Woltemade - et a même appelé Hoeneß

Le joueur de 24 ans a été vaguement lié ces dernières semaines au Borussia Dortmund et au RB Leipzig, mais il n’y a apparemment toujours pas de discussions concrètes sur un transfert. La saison dernière, il a signé onze buts et cinq passes décisives en 51 matches officiels avec Newcastle.

Malgré toute la déception des fans autour de Woltemade, Sport Bild rapportait récemment que l’entraîneur Jaissle voyait toujours en l’international allemand un élément important. Selon le média, Jaissle aurait assuré à Woltemade que, contrairement à son prédécesseur Eddie Howe, il le voyait clairement à ses postes préférés dans l’axe de l’attaque ou en soutien de l’avant-centre. En interne, il soutiendrait fortement son compatriote allemand, lui donnerait une ligne claire afin de tourner au plus vite la page de sa première saison globalement plutôt décevante à Newcastle et de regarder vers l’avant.

Pour remettre Woltemade sur les rails, Jaissle aurait même passé un coup de fil à Sebastian Hoeneß à Stuttgart, avec qui l’attaquant avait connu une grande réussite au VfB. Lors de cette conversation, Jaissle a recueilli toutes les informations importantes sur son nouveau joueur, a demandé à Hoeneß, selon Sport Bild quel était le meilleur poste pour l’ancien joueur de Stuttgart, et a aussi voulu savoir ce qui est important pour Woltemade en dehors du terrain.