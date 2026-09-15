Richarlison s'en prend publiquement à De Zerbi

La situation du Brésilien Richarlison se complique de plus en plus au sein de Tottenham, après que l'entraîneur italien Roberto De Zerbi a décidé de l'écarter de la liste de l'équipe en Premier League, avant de porter un nouveau coup à l'attaquant en l'excluant également du groupe qui se déplace à Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise.

La décision de De Zerbi intervient à un moment particulièrement délicat pour Tottenham, qui connaît un début de saison très laborieux sur le plan offensif, l'équipe ayant échoué à marquer le moindre but lors de ses quatre premiers matchs en Premier League. De quoi accentuer les points d'interrogation autour des choix offensifs de l'entraîneur, alors que se poursuit la mise à l'écart de l'un des principaux buteurs de l'équipe la saison dernière.

Richarlison avait terminé la saison dernière comme meilleur buteur de Tottenham, après avoir inscrit 12 buts. Il avait également été titularisé lors du premier match de l'équipe face à Brentford, avant que la situation ne change rapidement et qu'il ne soit demandé à l'attaquant brésilien de se chercher un nouveau club lors du mercato estival.

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Malgré une nouvelle occasion de participer avec l'équipe en Coupe de la Ligue, Richarlison ne s'est pas retrouvé dans les plans de De Zerbi, qui a décidé de ne pas le convoquer pour affronter Liverpool. Une décision qui a provoqué la colère du joueur et l'a poussé à exprimer publiquement son mécontentement sur les réseaux sociaux.

Après la diffusion des déclarations de De Zerbi concernant sa mise à l'écart, Richarlison a réagi à l'une des publications relayant les propos de l'entraîneur sur la plateforme "Instagram", en utilisant d'abord un émoji évoquant les larmes, signe évident de son mécontentement face à cette décision.

L'attaquant brésilien ne s'est pas arrêté là : il a repartagé la publication sur son compte et y a ajouté un commentaire des plus brefs, mais lourd de sens, en écrivant : « Pourquoi ? ».

Cette réaction révèle l'ampleur des tensions qui entourent l'avenir de Richarlison au sein de Tottenham, d'autant que le joueur n'a jusqu'à présent pas réussi à finaliser son départ du club, malgré plusieurs tentatives pour lui trouver une nouvelle équipe lors du mercato estival.

Il y a eu des tentatives de transfert de Richarlison vers plusieurs clubs, parmi lesquels Everton et Trabzonspor, ainsi que Vasco da Gama, mais aucune de ces démarches n'a abouti, laissant le joueur dans une situation encore plus complexe au sein de Tottenham.

Selon les informations du journal "Daily Mail", Richarlison est désormais en dehors des plans de De Zerbi pour le moment, bien qu'il ait été disponible pour disputer la Coupe de la Ligue, ce qui rend son exclusion du match face à Liverpool d'autant plus interrogative.

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Cela survient à un moment où Tottenham a besoin de solutions offensives urgentes, après que l'équipe s'est montrée incapable de faire trembler les filets lors de ses quatre premiers matchs de championnat. Une situation qui accentue la pression sur De Zerbi, qui se retrouve face à un double dilemme : trouver des solutions offensives tout en gérant l'avenir d'un attaquant qui était le meilleur buteur de l'équipe la saison dernière.

En revanche, il semble que la relation entre Richarlison et l'entraîneur italien soit entrée dans une nouvelle phase de tension, après que le mécontentement du joueur est passé des coulisses à la scène publique via les réseaux sociaux. Reste à voir la tournure que prendront les événements dans les prochains temps, et si les deux parties parviendront à dépasser ce différend, ou si la mise à l'écart de l'attaquant brésilien annoncera la fin de son aventure avec Tottenham.