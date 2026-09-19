Révélations sur les démarches du Maroc pour recruter le fils de Van Persie

Shaquell van Persie, attaquant du Feyenoord et fils de l'ancienne star Robin van Persie, suscite un intérêt croissant ces derniers temps, alors que circulent des informations faisant état de démarches marocaines visant à le convaincre de représenter la sélection du Maroc, en s'appuyant sur ses origines marocaines par sa mère.

Selon le site marocain « Hespress », il n'existe pour l'heure aucune négociation ni contact officiel entre la Fédération royale marocaine de football et le joueur de 19 ans ou son entourage, contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias au sujet de démarches destinées à trancher sa situation.

La source a précisé que Mohamed Ouahbi, sélectionneur du Maroc, n'a pas encore pris l'initiative de contacter van Persie, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses représentants ou de sa famille, soulignant que le staff technique préfère suivre l'évolution du joueur avant de franchir une quelconque étape officielle.

La position de Ouahbi, selon la même source, tient au fait qu'il n'est pas encore pleinement convaincu des qualités techniques du jeune attaquant, ce qui l'a poussé à continuer de l'observer durant la période actuelle, sans entamer de négociations concernant son avenir international.

Van Persie est considéré comme l'un des talents montants de l'académie du Feyenoord, où il évolue au poste d'avant-centre. Il a par ailleurs déjà représenté la sélection des Pays-Bas des moins de 17 ans, avec laquelle il a disputé six matches cette saison.

Malgré ses précédentes participations avec les équipes de jeunes des Pays-Bas, cela n'empêche pas, en principe, la possibilité de le voir choisir de représenter le Maroc à l'avenir, conformément aux règles régissant l'éligibilité des joueurs pouvant représenter plus d'une sélection.