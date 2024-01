Revel - PSG (0-9) : La déclaration hilarante de N’Guessan sur Kylian Mbappé

Défenseur de l’US Revel, Maxence N’Guessan a fait une étonnante déclaration sur Kylian Mbappé.

L’US Revel et le Paris Saint-Germain étaient aux prises dimanche soir dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Une rencontre logiquement remportée par les champions de France, qui se sont largement imposés sur le score de 0-9.

Mbappé des grands soirs !

Un des acteurs clés du succès du Paris Saint-Germain contre le club amateur en 32es de finale de Coupe de France, dimanche, s’appelle Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans était dans ses beaux jours inscrivant un triplé et délivrant une passe décisive.

Après un premier quart d’heure de jeu sans but, le joueur qui aurait déjà donné son accord au Real Madrid pour y jouer la saison prochaine, a ouvert le score pour le club francilien grâce à une passe de Carlos Soler (16e). Si Maxence N’Guessan a marqué contre son camp donnant l’avantage aux Parisiens (38e), Kylian Mbappé a porté le score à 0-4 à la 45e minute. Ceci après le but de Marco Asensio deux minutes plus tôt (43e).

Au retour des vestiaires, l’ancien de l’AS Monaco s’était illustré à travers un triplé. Servi pleinement par Marco Asensio, le Bondynois marque le but du 0-5 (48e). Le Paris Saint-Germain s’est finalement imposé 0-9. Ainsi, les Franciliens se qualifient pour les 16es de finale.

La déclaration forte de N’Guessan sur Mbappé

Défenseur de l’US Revel, Maxence N’Gessan n’avait pas pu croire à ses yeux, ce qu’il avait vu ce dimanche soir. Alors qu’il pensait arrêter Kylian Mbappé, le natif de Lille n’a pu rien faire pour stopper le Bondynois. Se confiant au micro de beIN Sport après le match, le défenseur de 29 ans est revenu, tout sourire, sur cette débâcle subie par l’US Revel et l’incapacité de tous ses joueurs à arrêter Mbappé.

« C’est incroyable, on va continuer à profiter jusqu’à la fin malgré la défaite. Kylian Mbappé? Avant le match, on s’imagine des choses, qu’on peut le stopper tout ça. Mais on voit sur le terrain que c’est vraiment très très rapide, énorme. Vraiment un bon joueur. On voit un peu à la télé, on se dit 'putain merde, qu’est-ce qu’il fait’. Mais quand on est en direct avec lui sur le terrain… ça va trop vite! Malgré la défaite, on a vécu trois semaines de fou. Là on va commencer à retomber sur terre mais en gardant le sourire. On est arrivés jusque-là, c’est déjà un grand parcours », a déclaré Maxence N’Guessan.