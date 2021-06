Retour de Benzema, Macron donne son avis

"Ça fait plaisir !" Le président de la,république a salué, au micro de RMC, le retour de KB9 en équipe de France.

Le président de la république était de passage ce jeudi au micro de BFMTV pour parler football.

Et après avoir évoqué le cas Kylian Mbappé et devisé sur le futur de l'attaquant parisien, l'homme d'État s'est attaqié au sujet Benzema.

Le retour de l'attaquant international tricolore en Bleu, lui qui était absent de la sélection depuis 2015, a fait couler beaucoup d'encre. Et Emmanuel Macron a enfin pu s'exprimer à ce sujet à son tour.

"Je pense que Karim Benzema représente quelque chose. Il y avait eu des moments plus tendus. Pour beaucoup de Français, c’est d’abord un grand champion de foot et je ne dis pas ça que pour sa jeunesse lyonnaise (sourire). Il est parti depuis plusieurs années en Espagne et est suivi de près par les fans. Je pense aussi que c’est un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes issus de l’immigration", estime Macron.

"Il en fait partie (des modèles de réussite, ndlr). C’est un joueur qui a mûri, j’étais très content de le retrouver, a insisté le chef de l'Etat, interrogé par Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre. Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix, pour son équipe et le sport. Il a aussi fait un choix qui est important et symbolique pour la nation. Ça veut dire que quand on a des différends à un moment donné, des raisons qui font qu’on ne retient pas quelqu'un, et bien on peut évoluer parce que cette personne mûrit, corrige ses défauts. Karim Benzema a gagné en maturité sportive et personnelle. On le sent, il est beaucoup plus serein et épanoui. Il a une immense carrière de joueur en club", analyse encore le président.

"Je n’aspire qu’à une chose, qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est au sein de l’équipe de France. Je sens qu’il a envie de faire ça", a encore confié Emmanuel Macron.

"Ça va au-delà du sport, c’était attendu par beaucoup de jeunes et moins jeunes en France, a-t-il ajouté. Il fait partie de ces modèles. Dans la vie on peut faire des erreurs. Il faut qu’il n’y ait jamais rien de rédhibitoire quand on fait des efforts pour revenir. (...) C’est l’illustration d’une très belle intelligence, de part et d’autre, je pense que c’est pour le meilleur. Ça veut dire qu’on progresse tous dans la vie."