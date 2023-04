Rester à l'Inter ou revenir à Chelsea ? Romelu Lukaku sort du silence

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets à l'Inter et ne veut pas se prononcer sur un éventuel retour à Chelsea cet été.

L'attaquant belge a connu une période difficile depuis son retour à San Siro sous forme de prêt pour la saison 2022-23, le joueur de 29 ans luttant pour être en forme et éviter les blessures. Ces problèmes ont commencé la saison dernière à Chelsea, après un transfert de plus de 100 millions d'euros à Stamford Bridge, et on ne sait toujours pas où Lukaku jouera la saison prochaine.

Lukaku joue la montre

L'intéressé lui-même affirme être dans le flou, alors que les négociations se poursuivent après son doublé pour l'Inter Milan lors de la victoire 3-0 sur Empoli dimanche. Lukaku a répondu à DAZN lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait rester à Milan : "Nous devons attendre, parce que les autres parlent. Je dois juste donner le meilleur de moi-même pour l'Inter".

Romelu Lukaku a été autorisé à jouer contre Empoli après l'annulation de sa suspension d'un match pour avoir répondu à des insultes racistes lors d'un match de demi-finale de la Coupe d'Italie contre la Juventus. Il a ajouté que le bon sens l'avait emporté, après le rejet d'un premier appel, et qu'il espérait jouer le reste de la saison.

L'Inter explore ses possibilités

"Je tiens à remercier le président de la FIGC de m'avoir donné l'occasion de jouer ce match. C'est un pas en avant pour le football italien. Je veux maintenant me tourner vers l'avenir et aider à préparer le match. Je veux toujours faire mieux, donner plus pour l'Inter. Comme je l'ai dit, l'Inter m'a tout donné et je dois tout donner à l'Inter", a affirmé le Belge.

Il a été suggéré que l'Inter explore d'autres options d'attaque avant le mercato estival, ce qui signifie que Lukaku pourrait devoir retourner à Stamford Bridge à la fin de la saison - avec son contrat dans l'ouest de Londres qui doit courir jusqu'en 2026. Le directeur sportif de l'Inter a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait compliqué de conserver Romelu Lukaku la saison prochaine.

Les Blues qui avaient investi une grande somme d'argent sur l'international belge ne seront pas prêts à brader leur joueur à l'Inter Milan cet été. Romelu Lukaku a encore quelques semaines devant lui pour faire changer d'avis les dirigeants du club italien et les convaincre de passer à l'acte en fin de saison.