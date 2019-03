Reprise de l'entrainement du PSG dans un climat hostile

Quatre jours après la sortie de route en C1, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l'entrainement ce dimanche. Dans une atmosphère très tendue.

Même s'ils le soupçonnaient, les joueurs du PSG ont pu mesurer ce dimanche que leur cote est au plus bas auprès de leurs supporters suite à l'élimination essuyée mercredi dernier en Ligue des Champions contre MU (1-3). Pour la reprise de l'entrainement, effectuée exceptionnellement au Parc des Princes et non au Camp des Loges – la course cycliste Paris-Nice faisant étape à Saint-Germain en Laye -, ils ont eu droit à un accueil des plus houleux de la part des Ultras.

Le groupe de supporters du CUP avait pris l'initiative de se déplacer pour exprimer à l'équipe, mais aussi à toute la direction, son mécontentement et son désarroi suite à l'humiliante soirée vécue en milieu de semaine. 500 à 600 personnes se sont installées dans la tribune Auteuil. À peine les hommes de Thomas Tuchel sont apparus sur le terrain pour l'échauffement qu'un concert étourdissant de sifflets s'est enclenché.

Auteur de l'erreur qui a couté l'élimination face aux Red Devils et aussi des déclarations surprenantes dans les médias ce week-end, le défenseur Presnel Kimpembe aurait pu être la principale cible de la remontrance des fans. Or, le Parisien le plus conspué et insulté a été Adrien Rabiot. Les fans franciliens n'ayant manifestément très peu gouté au fait que le milieu défensif se soit retrouvé en boite de nuit quelques heures seulement après le terrible fiasco de sa formation. À noter par ailleurs, que le seul joueur à avoir été applaudi est Edinson Cavani.

Les tauliers de l'équipe ont cherché à apaiser les tensions

Les cadres de l'équipe, et plus particulièrement Thiago Silva et Marquinhos, ont bien essayé de désamorcer la crise en venant s'expliquer avec les responsables des Ultras. Mais, rien n'y fut. Il en fallait bien plus pour calmer la grosse colère de l'assistance.

"Paris, c'est nous !" ont notamment clamé à l'unisson les supporters parisiens. Une banderole a également été déployée où on appelait les joueurs à respecter plus le maillot. Des messages qui faisaient écho à ceux tagés le matin à l'entrée du Camp des Loges. "Honteux !", "Respectez nous", pouvait-on notamment lire sur les murs du centre.

Paris reprend la compétition mardi face à Dijon. Ça sera à l'extérieur et nul doute que vu le contexte actuel et la crise traversée, les joueurs de la capitale doivent être soulagés de ne pas avoir à se produire au Parc et subir de manière encore plus conséquente la gronde de leurs supporters.