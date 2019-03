PSG, Kimpembe ne veut "plus jamais revivre ça"

Le défenseur parisien, Presnel Kimpembe, a avoué avoir été très touché par l'élimination vécue mercredi dernier en Ligue des Champions.

Pour la troisième année de suite, le PSG a quitté la Ligue des Champions dès le stade des 8es de finale. Le club de la capitale a confirmé ses difficultés à entrer dans la cour des plus grands en butant sur Manchester United. Alors que le plus dur avait été fait à l'aller, les hommes de Thomas Tuchel ont chuté 1-3 à domicile. Une défaite humiliante à laquelle a notamment participé Presnel Kimpembe. Ce dernier avait même été directement impliqué dans le 3e but fatal des Red Devils avec cette faute de main à la 91e et qui a débouché sur pénalty.

Le défenseur champion du monde n'avait pas parlé après cette soirée compliquée. Mais, il a choisi de le faire à posteriori, afin d'étaler tout ce qu'il avait sur le cœur et de se délester d'un poids important susceptible de l'empêcher à aller de l'avant. "Ça me fait mal, très mal même, a-t-il confié dans une interview à la chaîne YouTube Bros Stories. Je ressens ce que les supporters ressentent. Je vois bien leur colère. Je m'en rends compte, je la comprends et surtout, je l'assume. Pour pouvoir avaler ça, ça va être compliqué. C'est un match qui forcément reste dans les têtes mais qu'il va falloir oublier pour le reste de la saison".

"On a pris ce match à la légère"

Kimpembe a tenté ensuite d'expliquer les raisons de ce fiasco. Pour lui, il n'y a pas à évoquer une quelconque malédiction, ni un problème émotionnel qui se présenterait lors de ce genre de matches. C'est dans l'approche de la rencontre que lui et ses coéquipiers ont failli d'après lui. "On a perdu cette grinta et cette rage qu'on avait au match aller (2-0), a-t-il avoué. Ce n'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui fait qu'on était stressés ou quoi que ce soit, c'était vraiment de la suffisance. On a pris ce match à la légère. Et c'est une chose qui ne m'arrivera plus jamais. Avoir mal comme ça, ça m'est trop arrivé, pour moi ça suffit, je dis stop".

Par ailleurs, et même si les échecs commencent à trop se répéter, Kimpembe garde espoir et reste convaincu que son club peut viser le Graal continental dès l'année prochain. "Je ne renoncerai jamais à la Ligue des Champions, a-t-il notamment clamé. C'est sûr qu'on perdra encore des matches, mais perdre des matches comme celui-ci, c'est terminé. Je ne veux plus que ça nous arrive". Enfin, l'international français a conclu en insistant sur la nécessité de vite se remobiliser et ne pas ressasser les mauvais souvenirs : "Il va falloir relever la tête pour pouvoir passer à autre chose. Ça va être compliqué mais il y a encore le Championnat, la Coupe de France, qui nous tiennent à cœur aussi. Même si dans la vie et dans le monde du football tout le monde pense que gagner ces trophées, c'est facile. Ce n'est jamais facile".