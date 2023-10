Rennes – Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et le RC Strasbourg s’affrontent ce dimanche dans le cadre de la 10éme journée de Ligue 1. Toutes les dernières infos ici.

Le Stade Rennais accueille le Racing Club de Strasbourg au Roazhon Park ce dimanche pour la 10e journée du championnat. Les enjeux sont de taille pour les deux équipes, chacune d’elles cherchent à se racheter après des performances en dents de scie au cours des dernières semaines.

Rennes en quête de renouveau

Le Stade Rennais, actuellement classé neuvième de la Ligue 1, a connu des moments difficiles récemment. Battus par le Paris Saint-Germain et le FC Lorient lors de leurs deux dernières rencontres, les hommes de Bruno Genesio aspirent à un rebond énergique. Cependant, ils ont trouvé de l'inspiration en milieu de semaine en Ligue Europa en obtenant une précieuse victoire à l'extérieur contre le Panathinaikos, avec des buts signés Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Cette victoire a mis fin à une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et pourrait bien servir de catalyseur pour retrouver leur forme en championnat.

Strasbourg en mauvaise passe

Le Racing Club de Strasbourg, quant à lui, est actuellement en 13e position, à seulement deux points du barrage. Les Strasbourgeois de Patrick Vieira n'ont pas eu la vie facile récemment, ayant subi trois défaites consécutives en championnat contre Lens, Nantes et le Paris Saint-Germain. Ils sont également en quête de rédemption et tenteront de renverser la vapeur lors de leur déplacement à Rennes.

Du côté des effectifs, des absences et des doutes planent. Le Stade Rennais pourrait devoir se passer d'Enzo Le Féé, qui souffre d'une entorse contractée en Coupe d'Europe. Benjamin Bourigeaud est également incertain en raison d'une blessure à la cheville survenue lors du match contre le Panathinaikos. Ces absences pourraient être des coups durs pour Rennes, car ces joueurs apportent une contribution importante à l'équipe.

Côté strasbourgeois, Habib Diarra est déjà hors jeu en raison d'une blessure aux adducteurs, tandis que Karol Fila est également indisponible. Toutefois, une lueur d'espoir brille avec le retour attendu d'Emanuel Emegha, l'attaquant du club, qui s'est remis d'une lésion au quadriceps. Sa présence pourrait apporter une bouffée d'air frais à l'attaque de Strasbourg, qui en aura bien besoin pour faire face à une équipe de Rennes en quête de rédemption.

La compo probable de Rennes

Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Rieder – Blas, Kalimuendo, Gouiri.

La compo probable de Strasbourg

Sels – Senanya, Perrin, Nyamsi, Delaine – Doukouré, Sissoko, Deminguet – Angelo, Sahi, Bakwa.

A quelle heure et sur quelle chaine voir Rennes-Strasbourg ?

Le match entre Rennes et Strasbourg sera à suivre dimanche, à 17h05, sur Prime Video et Canal Plus Foot