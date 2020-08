Rennes, Stephan : "Croquer la Ligue des champions à pleines dents"

Le Stade Rennais va disputer la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

En marquant et en qualifiant le pour les demi-finales de la , Lucas Ocampos a envoyé le directement en phase de poules de la la saison prochaine. Les Rennais vont désormais pouvoir travailler afin de bâtir une équipe compétitive en et sur la scène européenne. Le Stade Rennais peut surtout être soulagé d'éviter les barrages et d'être certain de disputer la C1 pour la première fois de son histoire.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Julien Stephan a affiché sa satisfaction d'être qualifié directement pour la Ligue des champions et est revenu sur la manière dont il a vécu ce moment : "On était ensemble avec certains joueurs, avec des salariés du club, à suivre le match ici. Cela devait être notre destin (sourire). On a fait basculer beaucoup de matchs à la 90ème, 91ème, 92ème ici pour finir troisième et on obtient cette qualification sur un but à la 88ème. Il y avait beaucoup de joie, de fierté".

"Une expérience unique"

"On est content pour l'actionnaire qui nous soutient depuis tant d'années pour les supporters, les salariés, les joueurs récompensés de leur super parcours. On est fier parce que c'est une première, parce que l'on rentre dans l'Histoire, parce qu'on va vivre une expérience fantastique qui va forcément faire grandir le club. On sait où on met les pieds on connait la complexité de la Ligue des champions mais on devra croquer à pleines dents et donner le maximum pour donner une bonne image", a ajouté l'entraîneur du Stade Rennais.

Julien Stephan ne se met pas la pression pour la saison à venir "Une pression non ! Je ne vois pas pourquoi on aurait la pression. On a gagné la . On a fini troisième. Si on a bien conscience que y être c'est du domaine de l'exception alors tout va bien. Si on banalise c'est sûr que là on commencera à avoir des soucis. Je crois que tout le monde a bien conscience de l'exceptionnel qui nous arrive. On ne doit pas avoir peur d'affronter ça. C'est juste magique et unique l'expérience qu'on va vivre. On devra montrer qu'on mérite d'être là et qu’on n’a pas volé notre place".

Enfin, l'entraîneur du Stade Rennais a évoqué le tirage au sort : "Il y a tellement de grandes équipes, de grandes ambiances... un stade peut-être ! Un coach? Il n’y a que des coachs énormes! On va beaucoup apprendre. Si j'ai une image, c'est la volée de Zidane contre Leverkusen. C’était tellement exceptionnel. C'est la magie de ces compétitions, c'est le Graal pour un footballeur. Les plus grands joueurs, les plus grands coachs et les gestes les plus beaux".