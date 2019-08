Rennes-PSG : Eduardo Camavinga a déjà tout d'un crack

Avec Eduardo Camavinga (16 ans), le Stade Rennais compte dans ses rangs un phénomène de précocité dont on n'a sûrement pas fini d'entendre parler.

Et si c'était le nouveau Ousmane Dembélé du ? Eduardo Camavinga, qui fêtera ses 17 ans le 10 novembre, se pose en phénomène de précocité. Un joueur rare qui malgré son jeune âge s'est imposé dans la rotation de Julien Stéphan au milieu de terrain.

Ses débuts explosifs en professionnel ont poussé ses dirigeants à le prolonger jusqu'en 2022 trois mois seulement après sa première titularisation en L1 contre (2-2). Avec une revalorisation salariale à la clé. Une évidence, comme pour Dembélé, commentée en conférence de presse par Julien Stéphan, son entraîneur : "Ousmane, c’était une évidence qu’il allait exploser au plus haut niveau. Eduardo, c’est la même logique. À 15 ans et demi, il s’était imposé comme un titulaire en réserve. Il s’est vite adapté au monde professionnel. Mais l’éclosion d’Eduardo n’est pas liée aux deux derniers matches. Dans mon esprit, Eduardo a déjà éclos depuis plusieurs mois."

Une masterpiece contre

La confiance de son entraîneur est telle qu'il l'a incorporé au groupe dès la deuxième partie de saison dernière. Il l'a également titularisé en contre Paris (2-1) il y a quinze jours pour le , avant de faire de même la semaine passée à Montpellier. Un match conclu par une victoire (1-0) et une 'masterpiece' de son jeune élève, déconcertant de facilité dans l'entrejeu rennais, associé à ses aînés Clément Grenier (28 ans) et James Léa-Siliki (23 ans).

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 90 minutes face au MHSC, Eduardo Camavinga n'a raté qu'une seule passe (40/41). Il a aussi remporté 63% de ses duels (10/16), se montrant percutant dans chacune de ses interventions défensives tout en mettant de l'énergie sur ses prises de balle.

, Paris... les grosses écuries sont déjà là

Sa gueule d'ange et son large sourire en disent long sur son état d'esprit en ce moment. "On le sent très épanoui au quotidien, mais ça fait plus de six mois qu’il s’entraîne avec les professionnels. C’est une suite logique pour tout le monde", justifie Julien Stéphan.

L'article continue ci-dessous

"Il a su se faire accepter très, très vite par le groupe, poursuit son coach. Il est très respectueux des anciens et se montre à l’écoute des conseils. Quand il est sur le terrain, il donne le meilleur de lui-même et veut montrer qu’il a des qualités très fortes. Ça a plu au groupe et c'est vrai que beaucoup de joueurs l’ont pris sous leurs ailes. Il est très, très jeune, il n’a pas encore 17 ans. Il a besoin d’être accompagné par le club, par le staff et on va continuer à le faire."

Camavinga, né en Angola et qui a lancé des démarches pour obtenir la nationalité française, se retrouve logiquement dans le radar des plus grosses écuries européennes. Arsenal l'a observé plusieurs fois. Paris le suit aussi. Mais c'est avec Rennes qu'il va donc poursuivre son évolution. Et s'il réitère des performances similaires à celle de Montpellier, Julien Stéphan prévient : "Il risque de s’imposer régulièrement dans l’équipe". La trajectoire d'un crack annoncé.