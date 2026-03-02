Rennes, nouvelle désillusion pour Jérémy Jacquet

La fin de saison devait être celle de la confirmation avant un grand départ vers l’Angleterre. Elle prend finalement une tournure bien plus incertaine. Touché il y a plusieurs semaines, Jérémy Jacquet espérait éviter le pire grâce à un protocole médical adapté. Mais les derniers examens ont rebattu les cartes, laissant planer le doute sur son retour avant l’été.

Jérémy Jacquet va être opéré, grosse perte pour Rennes

Le 7 février dernier, face au RC Lens (3-1), Jérémy Jacquet avait quitté la pelouse, victime d’une luxation sérieuse de l’épaule gauche. Depuis, le défenseur de 20 ans suivait un traitement conservateur accompagné d’un programme de réathlétisation intensif. L’objectif était clair, éviter une opération et retrouver rapidement la compétition pour aider le Stade Rennais dans la course à l’Europe.

Selon les informations d’Ouest-France, les douleurs persistantes ont finalement conduit les différentes parties à privilégier une intervention chirurgicale. Une décision lourde de conséquences pour Jérémy Jacquet, dont l’indisponibilité devrait désormais se compter en semaines, voire davantage.

Ce passage par la case bloc opératoire compromet sérieusement un retour d’ici la fin de saison. Une issue frustrante pour Jérémy Jacquet, qui ambitionnait de terminer l’exercice sur le terrain avant de rejoindre Liverpool l’été prochain, dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 70 millions d’euros. Rennes devra donc composer sans l’un de ses piliers défensifs dans un sprint final décisif.