Rennes, vers une fin de saison précoce pour Jérémy Jacquet ?

Début février, le Stade Rennais officialisait la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool pour environ 70 millions d’euros, soit la plus importante transaction de l’histoire du club breton, devant celle de Jérémy Doku vers Manchester City. Le communiqué précisait alors que le défenseur central terminerait la saison en Rouge et Noir avant de rejoindre les Reds le 1er juillet, un compromis présenté comme idéal sur les plans sportif et financier.

Mais le 7 février, lors d’un déplacement à Lens, tout a basculé. Touché à l’épaule gauche après un choc, Jérémy Jacquet a quitté la pelouse en grimaçant, relançant immédiatement les inquiétudes. À l’époque, Habib Beye évoquait déjà « quelque chose d’assez sérieux », laissant présager une absence prolongée.