Le scénario semblait parfaitement écrit : un transfert record, une fin de saison pour aider son club formateur, puis un départ vers l’Angleterre en juillet. Mais depuis quelques semaines, l’incertitude a remplacé l’enthousiasme. À Rennes, le cas Jérémy Jacquet inquiète autant qu’il interroge, et la perspective d’une coupure anticipée commence à prendre de l’épaisseur.
Rennes, vers une fin de saison précoce pour Jérémy Jacquet ?
- Getty
Jérémy Jacquet freiné dans son élan
Début février, le Stade Rennais officialisait la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool pour environ 70 millions d’euros, soit la plus importante transaction de l’histoire du club breton, devant celle de Jérémy Doku vers Manchester City. Le communiqué précisait alors que le défenseur central terminerait la saison en Rouge et Noir avant de rejoindre les Reds le 1er juillet, un compromis présenté comme idéal sur les plans sportif et financier.
Mais le 7 février, lors d’un déplacement à Lens, tout a basculé. Touché à l’épaule gauche après un choc, Jérémy Jacquet a quitté la pelouse en grimaçant, relançant immédiatement les inquiétudes. À l’époque, Habib Beye évoquait déjà « quelque chose d’assez sérieux », laissant présager une absence prolongée.
- AFP
Liverpool veut faire opérer Jacquet, Rennes patient
Depuis, le flou domine autour de l’état de Jérémy Jacquet. Nommé entre-temps sur le banc rennais, Franck Haise s’est montré prudent en conférence de presse : « Je ne sais pas encore précisément. Jérémy fait ses soins, sa rééducation, il travaille en salle, on en est là pour le moment… ». Une déclaration qui souligne l’absence de calendrier précis concernant un éventuel retour à la compétition.
En coulisses, les staffs médicaux rennais et anglais échangent étroitement. Une période de deux à trois semaines doit permettre d’évaluer la réponse de l’épaule à la rééducation. Si l’évolution s’avérait insuffisante, une intervention chirurgicale ne serait pas exclue, selon les informations de Jeunes Footeux. Dans ce cas, la saison de Jérémy Jacquet en Bretagne pourrait s’achever prématurément, à quelques mois seulement de son grand départ.
- AFP
Un double enjeu pour Rennes et Liverpool
Pour Rennes, toujours en course pour une qualification européenne, la perte de Jérémy Jacquet jusqu’en mai constituerait un coup dur majeur. Patron de la défense malgré son jeune âge, il représente un point d’ancrage dans un collectif en quête de stabilité pour le sprint final.
Côté anglais, la situation est suivie avec attention. Liverpool, qui a investi près de 70 millions d’euros pour préparer l’après-Virgil van Dijk, ne souhaite prendre aucun risque avec Jérémy Jacquet. Accueillir un joueur convalescent impliquerait d’adapter sa préparation estivale et de gérer minutieusement sa montée en puissance. En attendant un verdict médical définitif, le défenseur français poursuit son travail en salle, tandis que sa fin de saison rennaise reste suspendue à l’évolution de son épaule.