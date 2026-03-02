Le Stade Rennais anticipe déjà un tournant majeur de son mercato estival. Avec le départ programmé de Jérémy Jacquet vers Liverpool, officialisé début février pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros, la cellule de recrutement s’active pour préserver l’équilibre défensif. En interne, un profil précis est recherché : jeune, polyvalent, capable d’assumer rapidement des responsabilités. Et du côté des États-Unis, une piste prend de l’épaisseur, au point d’incarner une succession crédible.
Mercato, Rennes a trouvé le remplaçant de Jérémy Jacquet en MLS
Rennes prépare l’après-Jacquet
À l’approche de la fin de saison, Rennes structure sa transition. Le transfert de Jérémy Jacquet vers Liverpool, acté pour l’été, oblige la direction bretonne à sécuriser l’avenir dès maintenant. Selon les informations rapportées par Jeunes Footeux, le club s’est tourné vers la MLS afin d’identifier un talent émergent susceptible d’intégrer rapidement la rotation.
Le départ de Jacquet représente une perte sportive significative, tant par son volume défensif que par sa qualité de relance. Le staff souhaite donc miser sur un profil moderne, capable d’évoluer dans différents systèmes, notamment dans une défense à trois axiaux. L’objectif est clair : anticiper plutôt que subir, et éviter une reconstruction précipitée une fois le transfert définitivement effectif.
Rennes fonce sur Manu Duah
C’est dans ce contexte que le nom de Manu Duah apparaît à partir des discussions internes. Âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2027 avec San Diego FC, le défenseur ghanéen s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la ligue nord-américaine. Premier choix de l’histoire de la franchise lors du MLS SuperDraft 2025, il a déjà disputé une quinzaine de rencontres de saison régulière.
Manu Duah figure par ailleurs dans le classement MLS « 22 Under 22 », qui distingue les meilleurs espoirs du championnat, rapporte Jeunes Footeux. Son entraîneur, Mikey Varas, ne cache pas son enthousiasme, évoquant un joueur « capable de dominer la MLS dans quelques années ». Une reconnaissance qui confirme sa montée en puissance et explique l’intérêt croissant autour de son profil.
Manu Duah, un profil taillé pour le projet rennais
Formé initialement comme milieu défensif à l’université de UC Santa Barbara, Manu Duah a été repositionné en défense centrale, où il a développé une palette complète. Calme sous pression, propre techniquement pour casser le pressing adverse, il se distingue par sa lecture des trajectoires et son timing dans la couverture de la profondeur. Des qualités particulièrement recherchées par le staff breton.
Son profil hybride, entre sentinelle et central moderne, pourrait s’intégrer dans les principes de jeu prônés par l’entraîneur rennais, adepte d’une relance propre et structurée. À seulement 20 ans, Manu Duah offre également une marge de progression intéressante, en cohérence avec la politique de valorisation des jeunes talents menée par la direction sportive. Reste désormais à savoir si Rennes passera concrètement à l’offensive dès cet été pour convaincre San Diego FC de céder son défenseur. L’intérêt grandissant autour du natif d’Accra pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines.