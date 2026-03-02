Mercato, Rennes a trouvé le remplaçant de Jérémy Jacquet en MLS

À l’approche de la fin de saison, Rennes structure sa transition. Le transfert de Jérémy Jacquet vers Liverpool, acté pour l’été, oblige la direction bretonne à sécuriser l’avenir dès maintenant. Selon les informations rapportées par Jeunes Footeux, le club s’est tourné vers la MLS afin d’identifier un talent émergent susceptible d’intégrer rapidement la rotation.

Le départ de Jacquet représente une perte sportive significative, tant par son volume défensif que par sa qualité de relance. Le staff souhaite donc miser sur un profil moderne, capable d’évoluer dans différents systèmes, notamment dans une défense à trois axiaux. L’objectif est clair : anticiper plutôt que subir, et éviter une reconstruction précipitée une fois le transfert définitivement effectif.