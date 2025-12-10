Rennes : Nommé capitaine contre l’OM, Valentin Rongier brise le silence

Pour son baptême sous les couleurs rennaises, Valentin Rongier n’a pas eu droit à une soirée tranquille. Face à son ancien club, l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain de 30 ans a endossé un rôle majeur, celui de capitaine. Une décision forte de son entraîneur, applaudie par certains, contestée par d’autres, mais qui en dit long sur la confiance accordée à l’ex-Nantais.

Rongier capitaine, l’expérience comme argument

À l’occasion de la victoire 1-0 contre l’OM, le public rennais a accueilli Rongier de manière contrastée. Deux banderoles hostiles sont même apparues dans les tribunes, un signe que le joueur conserve encore une image clivante dans l’Ouest. Malgré cela, il a mené son équipe avec le brassard autour du bras.

Rongier a tenu à clarifier la situation après le match en zone mixte : « Pour moi, c’est un groupe de leaders. Le coach a décidé de me faire porter le brassard ce soir pour être un relais notamment auprès de l’arbitre, notamment parce que je suis au centre du jeu. Mon comportement ne change aucunement, que j’aie le brassard ou pas ».

À 30 ans, l’ancien Marseillais se voit déjà comme l’un des repères de ce vestiaire rennais : « Maintenant, je suis un joueur d’expérience. Ça me fait chier de le dire, mais j’ai 30 ans (rires). On a un groupe avec énormément de qualité, mais avec beaucoup de jeunes. C’est à nous, qui avons plus de bouteille, d’accompagner ce groupe. Je vais tâcher de remplir ce rôle du mieux possible ». Voilà qui est dit.