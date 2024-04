Rennes, les mots forts de Steve Mandanda avant le PSG

Steve Mandanda s’est exprimé mardi en conférence de presse avant le choc PSG – Rennes, mercredi.

Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais seront aux prises mercredi en demi-finale de la Coupe de France. A la veille de ce choc entre les deux équipes de Ligue 1, Steve Mandanda était face aux médias à l’instar de Luis Enrique et de Julien Stéphan. Le gardien rennais en a profité pour lâcher quelques mots forts.

Steve Mandanda déjà focus sur le PSG

Rennes s’apprête à affronter le PSG après un surprenant revers en Ligue 1 dimanche contre Strasbourg (2-0, 27e journée). Une défaite qui remet en doute l’état d’esprit des Bretons avant ce gros choc mercredi. Des doutes que Steve Mandanda a vite fait de balayer en conférence de presse ce mardi.

« On a basculé sur le match de mercredi. Entre l'après-match dimanche et lundi on était frustrés. Mais on a un très grand match qui nous attend mercredi. On a hâte d'y être et on est impatients de jouer », lance le Français avant d’écarter l’idée d’une crise naissante à Rennes. « Ce n'était pas une réunion de crise parce qu'il n'y a pas de crise mais c'était bien de parler. Pas mal de joueurs ont pris la parole, cela permet d'avancer », poursuit-il.

L'article continue ci-dessous

Mandanda annonce un match difficile pour Rennes

Pour ce match contre le PSG, Julien Stéphan a fait le choix de titulariser Steve Mandanda dans les buts aux dépens de Gauthier Gallon, habitué à jouer en Coupe de France. Le technicien français mise notamment sur l’expérience du champion du monde 2018 dans les gros matchs. Ce dernier est également conscient de la grosse attente placée en lui.

« Je dois rester moi-même et donner le maximum. Je dois emmener l'équipe et tout le monde à donner le maximum sans en rajouter ou déjouer. On connait la difficulté qui nous attend demain. On sera tous à 110% parce que c'est le seul moyen de gagner. Ce sont des matchs faciles à préparer sur le plan mental parce que si tu n'es pas motivé, tu ne passeras pas », confie la légende de l’Olympique de Marseille qui s’attend à un gros match contre le PSG. « Ils vont donner encore plus que lors du match en championnat. Cela va être dur mais on le sait », ajoute Steve Mandanda.