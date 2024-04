"Une très bonne version de notre équipe", Luis Enrique prévient Rennes

Le coach parisien est très motivé avant la réception du Stade Rennais en Coupe de France, ce mercredi.

Accroché par le Stade Rennais (1-1) en Ligue 1 le 25 février dernier au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain retrouve le même adversaire en demi-finales de Coupe de France pour une place en finale. En conférence de presse, ce mardi, veille de cette rencontre, le technicien espagnol estime que ce choc est un stimulant pour le groupe parisien.

Paris très motivé avant Rennes

Quatorze fois vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain défie le Stade Rennais en demi-finale de ladite compétition, ce mercredi. Présent en conférence de presse avant ce choc entre deux clubs de Ligue 1, l’entraîneur des Franciliens se sent très motivé, et estime que le club de la capitale française ferait tout pour atteindre la 20e finale de son histoire en Coupe de France.

« C'était un résultat nul malgré 15 occasions de notre part. C'est une équipe bien organisée défensivement. On se rappelle du 1-1 mais nous avons 15 occasions de but », se rappelle Luis Enrique, qui avait déjà affronté ce même adversaire à deux reprises cette saison en Ligue 1. Le premier choc étant soldé sur une victoire (1-3) des Parisiens.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Sans aucun doute, c'est un grand stimulant en raison de la compétition mais avec la proximité de la finale. C'est un stimulant très puissant, c'est plus qu'assez pour qu'on voit une très bonne version de notre équipe », a répondu Lucho sur la motivation de son groupe avant d’affronter Rennes.

Luis Enrique ne travaille pas les tirs au but

Le match PSG – Rennes étant un choc à élimination directe, un vainqueur doit sortir ce mercredi au bout du temps règlementaire. En cas d’égalité jusqu’à la fin de la rencontre, la séance des tirs au but devra séparer les deux parties. Mais contrairement à certains entraîneurs, Luis Enrique confie ne pas travailler son équipe pour ladite séance.

Getty

« Non, nous ne l'avons pas travaillé. Nous l'avons fait de toutes les méthodes, selon mon expérience. Il est impossible de s'entraîner. Si on arrive aux tirs au but, je vais demander à mes joueurs : qui est prêt ? Il y a des spécialistes mais selon le contexte... J'espère qu'on va être capable de gagner en 90 minutes », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone, qui souhaite une fin merveilleuse à Mbappé au PSG.