PSG – Rennes : Julien Stéphan craint Mbappé

L’entraineur de Rennes, Julien Stéphan, a exprimé sa crainte par rapport à Kylian Mbappé avant le choc contre le PSG, mercredi.

Le Stade Rennais affronte le Paris Saint-Germain mercredi en demi-finale de la Coupe de France. En marge de ce choc, Julien Stéphan était en conférence de presse ce mardi après-midi à l'instar de Luis Enrique. Le technicien français a profité de cette occasion pour rappeler l’impact que pourrait avoir Kylian Mbappé dans ce match.

Julien Stéphan motive ses joueurs avant le PSG

Défait dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 par Strasbourg (2-0), Rennes est de retour sur le terrain ce mercredi. Cette fois-ci, c’est en demi-finale de Coupe de France que les Bretons vont défier le PSG, leader du championnat avec ses 62 points. Pour ce match, Julien Stéphan s’attend à une grosse prestation de ses joueurs.

« Ce sera un match différent de celui en Ligue 1. On n'est pas favoris mais je pense mes joueurs capables de se sublimer. Il faudra se sublimer individuellement et collectivement pour se hisser en finale », lance le coach de Rennes qui ne concentre pas sur la tactique du PSG. « Ils ont plusieurs tactiques différentes, notamment avec Ousmane Dembélé dans le cœur du jeu. Mais cela dépendra aussi de ce que l'on mettra en place dans notre jeu », poursuit l’ancien entraineur de Strasbourg.

Kylian Mbappé fait peur à Julien Stéphan et à Rennes

L’une des grosses menaces du PSG si ce n’est la plus grande, c’est bel et bien Kylian Mbappé. Mais l’international français n’a pas souvent été en réussite contre le Stade Rennais. Interrogé sur les difficultés du Bondynois face à son équipe, Julien Stéphan a répondu que Kylian Mbappé était capable de faire mal à n’importe quel club et à tout moment.

« Ne me parlez pas de ça. Parce que mercredi, s’il en met deux ou trois, cela va être de votre faute. Ne me dites pas ça ! Il ne faut jamais le dire ça avant les matchs. On en parle après mais pas avant (rires). C'est un joueur exceptionnel. C’est un joueur exceptionnel et on parlera toujours de lui dans toutes les circonstances. Parce que c’est un joueur hors-normes, c’est un joueur qui peut faire basculer un match à tout moment. C’est surtout un joueur de grands matchs, il est là pour les grands matchs. Il est toujours là pour les grands matchs. Donc il faudra vraiment le surveiller mercredi. Je suis convaincu qu’il fera un grand match », reconnait-il.