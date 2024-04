Rennes, l'hommage de Julien Stéphan au PSG

L’entraineur de Rennes, Julien Stéphan, a été élogieux envers le PSG vendredi après la défaite en Coupe de France il y a deux jours.

Rennes était aux prises avec le PSG mercredi dernier en demi-finale de la Coupe de France. Un choc qui a tourné à l’avantage du club parisien qui s’est imposé sur un score étriqué grâce à Kylian Mbappé. Alors que cette défaite met fin aux espoirs de titre de Rennes cette saison, son entraineur, Julien Stéphan, a salué la prestation de leur bourreau, ce vendredi.

Julien Stéphan reconnait la suprématie du PSG

Le Stade Rennais n’a presque pas existé mercredi face au Paris Saint-Germain. Mais les Bretons ont quand même réussi à contenir les assauts parisiens et n’ont perdu que sur un but de Kylian Mbappé. L’international français a notamment donné raison à Julien Stéphan qui se méfiait de lui avant la rencontre.

Ce dernier justement avoue que la défaite de son équipe face aux Parisiens est logique, les hommes de Luis Enrique étant trop forts. « On a perdu 1-0 contre un top 3 ou top 4 européen en termes de valeur d'adversaire. On a joué un Paris en mode Ligue des champions, que vous le vouliez ou non », lance Julien Stéphan en conférence de presse ce vendredi.

« …c'est (…) le Paris le plus fort des cinq dernières années »

Alors que le Stade Rennais fait partie des équipes qui posent le plus de problèmes le PSG, les Bretons n’ont rien pu faire mercredi dernier. Pour Julien Stéphan, ce n’est pas le même PSG de ces dernières années. Le technicien français estime que les Rennais ont affronté l’équipe parisienne la plus forte des cinq dernières années.

« Ils étaient très investis. Il y avait l'idée, dans un premier temps, de bien serrer les choses, et on imaginait que ça puisse s'ouvrir sur la deuxième partie du match. C'est ce qu'il s'est passé, simplement, c'est certainement le Paris le plus fort des cinq dernières années, qui laisse très très peu de choses à l'adversaire, qu'on a affronté avant-hier. Les années précédentes, il y avait toujours des ouvertures importantes. Là, il y en a eu quelques-unes, mais pas énormes », confie le coach de Rennes qui doit désormais compter sur la Ligue 1 pour décrocher une qualification européenne.