Rennes : Génésio veut la Ligue des champions

Objectif podium pour le Stade Rennais. Vainqueurs de l'ASSE grâce à un doublé de Lovro Majer, les Bretons comptent provisoirement trois points d'avance sur l'AS Monaco (et trois de retard sur l'OM, qui défie Lyon).

L'objectif est clair pour les Rouge et Noir : retrouver une Ligue des champions qu'ils avaient découvert il y a deux saisons.

"On doit avoir de l'ambition"

C'est en tout cas ce qu'a affirmé Bruno Genesio dans la foulée de ce nouveau succès aux dépens des Verts.

"L'objectif reste la qualification en Coupe d'Europe pour la cinquième année consécutive, ce qui serait une belle évolution pour le club dans la régularité des résultats", a-t-il insisté.

"Mais aujourd'hui on est troisième, on a envie de garder cette place, on fera tout pour la défendre, même si on sait que ce sera difficile parce que d'autres équipes marchent bien en ce moment. Maintenant on doit avoir cette ambition."

"On a fait des écarts qui commencent à être importants"

L'ancien boss de l'OL affirme que c'est la forme affichée par son équipe tout au long de la saison qui doit pouvoir lui permettre de terminer à une meilleure place que prévu.

"Quand on commence une compétition, on essaie toujours d'aller le plus loin possible. Mais c'est la régularité qui fait qu'on peut parfois dépasser les objectifs fixés en début de saison. Je pense qu'on a les moyens de le faire", poursuit-il.

"Cela ne se fera pas tout seul, ce sera très difficile mais à trois matchs de la fin, on doit avoir cette ambition. On a fait des écarts qui commencent à être importants. Mais tant que mathématiquement ce n'est pas acquis, il faut être prudent. C'était important de créer des écarts comme ça à trois matchs de la fin."