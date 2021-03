Rennes, Genesio : "L'OM aura un sentiment de revanche"

L'entraîneur du Stade Rennais se méfie de l'OM malgré la défaite contre le Canet en Coupe de France.

Le Stade Rennais de Bruno Genesio et l'OM de Jorge Sampaoli vont croiser le fer ce mercredi soir. Les deux techniciens vont effectuer leurs débuts sur leurs bancs respectifs et auront à coeur de réussir leur première. Rennes a besoin de points pour rêver d'une qualification en Europe en fin de saison. En conférence de presse, Bruno Genesio a avoué qu'il se méfiait de l'OM malgré l'humiliation subie par les Phocéens face au Canet-en-Roussillon en Coupe de France ce dimanche soir.

"Oui j'ai regardé le match mais c'est un contexte différent. On sait très bien qu'en Coupe de France face à un adversaire plus faible, il y a toujours une surmotivation d'un côté et peut-être un relâchement de l'autre. Je m'attends à voir un OM avec un visage totalement différent. Au contraire, il y aura certainement un sentiment de revanche. On se prépare à jouer un Marseille totalement différent du visage que celui que j'ai vu hier", a expliqué Bruno Genesio.

L'entraîneur du Stade Rennais a parlé de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'OM : "Je me souvenais d'avoir joué contre Séville mais pas de l'avoir affronté. On avait perdu 1-0 là-bas et fait 0-0 chez nous. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui insuffle du dynamisme et de la confiance à son équipe. Il a des idées de jeu très arrêtées, très ancrées. Je ne sais pas comment ça va se passer sachant qu'il a son premier entraînement ce mardi, mais on sait à quoi s'attendre quand il reprend un club".

"Ce serait suicidaire de vouloir tout révolutionner en arrivant ici"

L'article continue ci-dessous

Bruno Genesio est revenu sur ses premiers pas à la tête du Stade Rennais : "J'ai trouvé un groupe concerné. Bien sûr touché, mais combatif. J'ai parlé à tout le groupe. J'ai commencé des entretiens individuels que je vais poursuivre pour rencontrer tout le monde. Il y a eu un travail réalisé par l'entraîneur précédent, qui a été bien fait. À moi de m'appuyer dessus et amener ma touche personnelle, ma façon de voir les choses. Ce sera plus des ajustements tactiques mais pas de révolution. Ce serait suicidaire de vouloir tout révolutionner en arrivant ici".

L'ancien entraîneur de l'OL veut bien débuter contre l'OM mais insiste sur la notion de plaisir : "L'idéal ce serait de prendre trois points à Marseille. Mais avant ça il fait repenser au jeu. Le football ça reste un jeu. L'équipe doit retrouver du plaisir et ne pas être obnubilée par le résultat. L'Europe ? Je leur ai rabâché, pas parce que je voulais leur faire du bourrage de crâne mais parce que c’est réalisable. Dès mercredi soir, on peut s’en rapprocher. Vu l’effectif il y a la place. La sixième place peut aussi être intéressante".

"Damien Da Silva sera toujours le capitaine. Je n'ai pas entamé de réflexion sur un changement de capitanat. Il y a une identité de jeu qui est faite sur la possession. Mais je pense que Jérémy Doku et Martin Terrier sont capables d'attaques rapides aussi. Il manque encore ce petit moment de folie dans le jeu de l'équipe qui va permettre de surprendre l'adversaire", a conclu l'entraîneur du Stade Rennais.