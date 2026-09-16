Renfort de poids : le Wydad officialise une nouvelle recrue

Le Wydad Athletic Club a annoncé, ce mercredi, une nouvelle recrue lors du mercato estival qui reste ouvert au Maroc.

Dans un communiqué officiel, le Wydad a dévoilé la signature du joueur Yassine Jbrane, dans le cadre du renforcement de l'effectif de l'équipe, en vue de la nouvelle saison.

Le club rouge a précisé que Jbrane a signé un contrat de trois saisons, alors que le Wydad Athletic Club poursuit le renforcement de son équipe première avec des éléments jeunes et ambitieux.

Jbrane a rejoint le Wydad Athletic Club en provenance de l'Olympique de Dcheira, sachant que le joueur, âgé de 26 ans, évolue au poste d'ailier gauche.

Rappelons que le Wydad Athletic Club a conclu plusieurs transferts au cours du mercato estival en cours, parmi lesquels le retour du trio Yahya Jabrane, Yahya Attiat-Allah, puis Ayman El Hassouni.







