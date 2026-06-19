René van der Gijp critique les propos de Cody Gakpo : « Ferme-la, tout simplement »

René van der Gijp et Johan Derksen ont critiqué la sortie médiatique de Cody Gakpo, comme ils l’ont fait savoir dansl’émission « Vandaag Inside Oranje ». Mercredi, lors de la conférence de presse, l’ailier a affirmé soutenir les choix du sélectionneur Ronald Koeman, ce qui a surpris les deux chroniqueurs.

Derksen rappelle que Koeman a « laissé filer » la rencontre face au Japon en effectuant des « remplacements insensés, sans aucun sens ». L’international néerlandais n’a toutefois pas partagé cet avis.

« Nous le soutenons et sommes convaincus qu’il fait ce qu’il y a de mieux pour l’équipe », a déclaré Gakpo lors de la conférence de presse précédant le match contre la Suède, samedi prochain.

« J’apprécie toujours que les footballeurs fassent preuve de solidarité envers un entraîneur », commence Derksen dans sa critique. « Mais j’ai lu cet après-midi une interview de Gakpo. Il affirme qu’en tant que groupe de joueurs, ils étaient tout à fait d’accord avec les remplacements de l’entraîneur », poursuit-il.

« Dans ce cas, il vaut mieux se taire », tranche Van der Gijp, avis auquel Derksen souscrit pleinement. Ce dernier estime d’ailleurs que Virgil van Dijk, le capitaine des Oranje, a justement un rôle important à jouer à cet égard.

« Un tel capitaine pourrait, pour une fois – lui qui n’a jamais rien à dire –, assumer et déclarer qu’ils sont en total désaccord avec les remplacements décidés par l’entraîneur », poursuit Derksen.

Van der Gijp rappelle alors l’Euro 2004 au Portugal, quand Dick Advocaat avait remplacé Arjen Robben par Paul Bosvelt, un choix vivement critiqué.

« On a même tenu rigueur à Advocaat, au Portugal, de la part des Robben de ce monde. Il vaut mieux se taire. On ne va pas dire qu’en tant que groupe de joueurs, on était tout à fait d’accord avec ça. Ce n’est tout simplement pas vrai. »