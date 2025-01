Regarder Nottingham Forest - Liverpool : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

Nottingham Forest défie ce mardi Liverpool au City Ground : une affiche prometteuse qui pourrait bien relancer la course au titre en Angleterre.

Ce mardi, Liverpool se déplace au City Ground pour affronter Nottingham Forest, l'une des équipes en forme de cette saison en Angleterre. Ce duel, qui oppose deux prétendants sérieux au titre, promet d'être un rendez-vous palpitant en Premier League.

Liverpool : Un déplacement piégeux

Les Reds, toujours en tête du championnat avec un match en retard, abordent ce choc avec une confiance renforcée après une victoire éclatante (4-0) en FA Cup contre Accrington. Avec un Trent Alexander-Arnold étincelant et un collectif bien huilé, Liverpool continue d'imposer son style offensif, notamment à l'extérieur. Les hommes d'Arne Slot n'ont pas perdu un seul match loin d'Anfield cette saison en Premier League et ont marqué au moins deux buts lors de leurs 12 derniers déplacements.

Cependant, ce match n'est pas sans rappeler leur faux pas en septembre, lorsque Nottingham Forest a réussi l'exploit de s'imposer à Anfield. Cette fois, Liverpool devra non seulement faire preuve de solidité défensive, mais aussi surmonter la dynamique exceptionnelle de leurs adversaires.

Getty Images Sport

Nottingham Forest : L’émergence d’un outsider redoutable

Sous la direction de Nuno Espírito Santo, Nottingham Forest vit une saison mémorable. Avec sept victoires consécutives toutes compétitions confondues et cinq clean sheets d’affilée, les Tricky Trees se montrent intraitables. Leur dernier succès en FA Cup contre Luton (2-0) illustre une solidité collective et une efficacité devant le but, incarnées par des joueurs comme Ryan Yates et Ramon Sosa.

En Premier League, Forest impressionne avec 40 points après 20 journées, égalant ainsi Arsenal au classement. À domicile, ils espèrent prolonger leur série victorieuse et égaler leur meilleur record de sept victoires d’affilée, un exploit jamais réalisé en Premier League.

Duel au sommet

Ce choc entre la puissance offensive de Liverpool et la défense hermétique de Forest promet d’être captivant. Les Reds chercheront à éviter un nouvel accroc face à un adversaire en pleine confiance, tandis que Forest tentera de rééditer son exploit de septembre. Le duel de mardi soir pourrait bien redéfinir les contours de la course au titre.

Ci-dessous GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris les chaînes TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Nottingham Forest - Liverpool ?

La rencontre entre Nottingham Forest et Liverpool sera à suivre ce mardi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL des meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Nottingham Forest - Liverpool

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Le match se jouera au City Ground mardi, avec un coup d'envoi à 21h, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe Nottingham Forest

Nottingham Forest approche la rencontre en milieu de semaine avec peu de préoccupations concernant les blessures. Danilo a effectué son retour après un problème à la cheville avec une brève apparition en tant que remplaçant contre Luton, tandis que Ibrahim Sangaré est le seul joueur actuellement indisponible, souffrant également d'une blessure aux ischio-jambiers.

Infos de l'équipe Liverpool

L'attaquant de Liverpool Darwin Núñez continue de peiner sur le plan athlétique en ce moment. Et pour ne rien arranger à son cas, l'Uruguayen est suspendu pour le match de mardi après avoir reçu son cinquième carton jaune de la saison de Premier League.

Les Reds devraient être privés seulement de Núñez et de Joe Gomez, lequel est out pour un problème aux ischio-jambiers.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement