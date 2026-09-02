Nick Woltemade a-t-il bien failli atterrir en Bundesliga, au Borussia Dortmund ? Comme le rapporte Sport Bild, le BVB aurait visiblement fait capoter à la dernière minute un spectaculaire deal avec échange.

Selon ce média, Newcastle United, le club de Woltemade, aurait soumis aux Noir et Jaune une nouvelle offre pour le milieu de terrain Felix Nmecha, Woltemade devant être inclus dans une éventuelle opération comme monnaie d’échange afin de faire baisser le montant du transfert.

Sky avait déjà rapporté début août l’intérêt des Magpies pour Nmecha, Ole Book, patron du BVB, ayant assez rapidement fermé la porte à un départ de l’international allemand. Ces déclarations ne semblent toutefois pas avoir découragé Newcastle, bien que le directeur sportif de Dortmund ait expliqué qu’un transfert de Nmecha était « hautement improbable » et qu’il pouvait « exclure avec une assez grande certitude » un départ cet été. Bock s’était toutefois laissé une petite porte ouverte : « Bien sûr, il peut toujours y avoir, en théorie, des montants astronomiques. »

Le club de Woltemade voulait réduire cette somme avec son offre d’échange, même si le transfert à Arsenal du capitaine Bruno Guimaraes avait rapporté environ 87,5 millions d’euros dans les caisses. Auparavant, Anthony Gordon avait déjà rejoint le FC Barcelone pour plus de 80 millions d’euros et Sandro Tonali était parti à Tottenham pour 108 millions d’euros plus des bonus.

Gonzalez plutôt que Nmecha : Newcastle prête Woltemade à Turin

Le montant qui aurait été suffisamment « astronomique » pour le BVB n’a pas été communiqué officiellement. Mais pour un transfert immédiat, il aurait sans doute fallu débourser entre 100 et 120 millions d’euros pour simplement amener Book et le Borussia à la table des négociations. Au final, Newcastle a toutefois trouvé son nouveau milieu axial en Nico Gonzalez, arrivé de Manchester City pour 56 millions d’euros, tandis que Woltemade a finalement rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt.

Nmecha a rejoint le BVB en 2023 en provenance de Wolfsburg pour une indemnité de transfert de 30 millions d’euros. Après des débuts compliqués, notamment en raison de blessures, il s’est imposé sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac comme un cadre du milieu défensif. C’est d’ailleurs à ce poste qu’il est en principe fermement attendu pour la nouvelle saison au BVB aux côtés de Jobe Bellingham. Lors du dernier exercice, il a signé cinq buts et trois passes décisives en 42 matches officiels avec le vice-champion d’Allemagne.