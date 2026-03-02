Recrue éphémère de l'OL, Matt Turner sort la sulfateuse sur John Textor

Son passage à Lyon restera comme une parenthèse aussi rapide qu’incompréhensible. Arrivé dans l’enthousiasme de l’été, Matt Turner n’a finalement jamais porté le maillot rhodanien en compétition officielle. Entre ambitions européennes et réalités budgétaires, l’histoire a viré court. Plusieurs mois plus tard, le principal intéressé revient sur cet épisode singulier et lève le voile sur les coulisses d’un transfert contrarié.

Matt Turner fustige la gestion de son transfert à l’OL par John Textor

À l’origine, Matt Turner pensait avoir saisi une occasion majeure en quittant Nottingham Forest pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, sous l’impulsion de John Textor. Dans le podcast Unfiltered Soccer, Matt Turner a raconté : « L’opportunité de quitter Nottingham Forest pour un club comme Lyon s’est présentée. J’ai pensé que c’était une opportunité en or. Je connaissais quelques joueurs là-bas, la ville est formidable et les supporters très passionnés ». Un discours empreint d’optimisme, rapidement douché par des complications internes.

Très vite, la situation administrative et budgétaire du club rhodanien a rendu son intégration impossible. Matt Turner n’a ni participé à la préparation estivale ni disputé la moindre minute avec l’OL. Le gardien américain a expliqué : « Il est apparu que mon transfert risquait de faire dépasser le seuil financier autorisé, il a fallu trouver une solution ». Cette solution prendra la forme d’un prêt vers les New England Revolution, en MLS, où il a retrouvé du temps de jeu régulier.

Aujourd’hui, alors que la franchise américaine envisage une éventuelle levée d’option d’achat selon Foot Mercato, l’avenir de Matt Turner semble définitivement s’écrire loin de Lyon. Un épisode révélateur des turbulences traversées par l’OL ces derniers mois, et qui illustre les limites d’une stratégie de recrutement contrainte par les équilibres financiers.