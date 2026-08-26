Le transfert de l'international égyptien Omar Marmoush de Manchester City vers Tottenham Hotspur est entré dans sa phase décisive, après que le joueur a obtenu l'autorisation de passer sa visite médicale avec le club londonien, à la suite des adieux à ses coéquipiers de Manchester City aujourd'hui.

Le journaliste réputé David Ornstein, correspondant du journal « The Athletic », a révélé que Marmoush se prépare à passer les examens médicaux en vue de finaliser son transfert à Tottenham, une étape qui le rapproche fortement de porter le maillot du club londonien.

Selon Ornstein, Marmoush rejoindra Tottenham sous forme de prêt, assorti d'une obligation d'achat de 50 millions de livres sterling, en plus de 10 millions de livres sterling de bonus, dont 5 millions de livres garantis.

L'attaquant égyptien devrait signer un contrat de 4 ans, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire, tandis que l'accord ne prévoit pas que l'Eintracht Francfort touche un pourcentage sur la revente du joueur.

Dans le même contexte, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a révélé que le joueur signera avec les Spurs demain jeudi.



Cette étape intervient après des semaines durant lesquelles le nom de Marmoush a été associé à un départ de Manchester City, dans un contexte où le joueur souhaite obtenir davantage d'opportunités de jouer régulièrement.

Tottenham avait activement bougé pour recruter Marmoush, parallèlement à ses négociations avec Manchester City pour s'attacher les services du Brésilien Savinho, avant de conclure ce dernier transfert pour 75 millions de livres sterling, en plus de 10 autres millions de bonus.

Auparavant, des rapports anglais avaient révélé que Tottenham était parvenu à un accord avec Manchester City concernant le transfert de Marmoush sous forme de prêt, avec une clause d'achat qui devient obligatoire lorsque certaines conditions sont remplies, d'un montant de 50 millions de livres sterling.

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Marmoush avait rejoint Manchester City en provenance de l'Eintracht Francfort en janvier 2025, après avoir brillé de manière remarquable avec le club allemand, décrochant ainsi l'occasion de vivre une nouvelle expérience en Premier League.

Mais le joueur égyptien n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire à Manchester City, où il a souffert d'une forte concurrence pour les postes offensifs, ce qui a ouvert la porte à son départ en quête d'un rôle plus important.

Les rapports indiquent que Marmoush a inscrit 8 buts la saison dernière avec Manchester City, mais qu'il n'a débuté que 16 matchs comme titulaire toutes compétitions confondues, ce qui a renforcé son désir de rejoindre une équipe qui lui garantisse davantage de temps de jeu sur le terrain.

Les négociations entre les deux clubs avaient nettement progressé au cours des derniers jours, avant que le transfert ne soit désormais à une seule étape de l'annonce officielle, dans l'attente que Marmoush passe la visite médicale et que les démarches finales soient accomplies.

Le transfert probable de Marmoush à Tottenham s'inscrit dans le cadre de mouvements massifs du club londonien sur le marché des transferts, puisque Tottenham a dépensé plus de 300 millions de livres sterling cet été, dans une tentative de reconstruction de l'équipe après une saison difficile achevée à la dix-septième place de la Premier League.

En passant avec succès la visite médicale, Marmoush aura rendez-vous avec un nouveau chapitre de sa carrière anglaise, cette fois sous la direction de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui cherche à remodeler l'attaque de Tottenham après un début de saison poussif.

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