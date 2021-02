Real - Zinédine Zidane veut se battre pour le titre

L'entraîneur du Real a souligné l'état d'esprit de son équipe après la victoire contre Getafe (0-2). L'espoir est toujours permis pour le titre.

Sauvé par un doublé de Raphaël Varane la semaine passée, Zinédine Zidane a été sauvé par deux autres de ses compatriotes, mardi soir. Privé de neuf joueurs absents en raison de blessures ou de suspension, le Real Madrid s'est imposé face à Getafe (2-0) grâce à des buts marqués par Karim Benzema et Ferland Mendy.

"Ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'a pas été facile"

Une victoire précieuse, obtenue dans un schéma novateur, suffisant pour satisfaire l'entraîneur de la Maison Blanche. "Nous ne nous sommes pas beaucoup préparés, mais un peu avant le match, nous en avons parlé pour définir comment nous organiser. Les joueurs l'ont très bien interprété", s'est-il félicité en conférence de presse.

"Étant donné que nous jouons dans un schéma auquel nous n'étions pas habitués, nous avons réalisé une bonne performance et avons fait du bon travail (...) Notre attitude était exemplaire, sans préparation du tout, nous avons très bien suivi le plan de jeu et cela en dit long sur notre équipe. Je ne sais pas si nous allons l'utiliser à nouveau car nous devons nous adapter à n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous avons bien fait et je suis heureux pour les joueurs car ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'a pas été facile", a ensuite argumenté Zinédine Zidane, qui veut encore croire à une bonne surprise en Liga, malgré le retard accumulé.

"Je ne pense pas que nos fans penseront que le Championnat est perdu, ils penseront toujours que nous pouvons le gagner. Nous allons donc continuer à nous concentrer et nous battre pour cela, car il reste beaucoup de matches", a enfin ajouté l'entraîneur du Champion d'Espagne, qui va donc tenter de défendre son titre.