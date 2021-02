La LFP tire la sonnette d'alarme et demande l'aide de l'État

Face aux difficultés financières, la LFP s'en remet à l'aide de l'état et publie un communiqué.

Un appel à la solidarité du gouvernement, car le foot français est à terre. Le fiasco Mediapro étant venu achever les finances de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui ne tenaient déjà qu'à un fil suite à la crise générée par la pandémie mondiale de coronavirus.

Alors que le Conseil d’Administration de la LFP s’est réuni ce mardi pour faire le point sur la situation financière du football professionnel sur la saison 2020/2021 à la suite de l’accord passé avec Canal+ jeudi dernier sur les droits audiovisuels, la Ligue dresse un constat des plus alarmants et appelle à l'aide pour la survie du patrimoine représenté par le foot tricolore.

"En termes de recette globale, l’atterrissage se situe à 759,1 M€ en lieu et place des 1307,1 M€ budgétés par les clubs sur l’exercice 2020/2021. Ces pertes de revenus audiovisuels confortent et aggravent les prévisions du président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, qui prévoyait en décembre 2020 « une perte de l’ordre de 800M€ pour le football français », regrette la LFP sur son site officiel.

"A date, ces pertes s’élèvent déjà à plus d’1 milliard d’euros (hors impact mercato) si on y ajoute les conséquences des matchs à huis-clos.", peut-on aussi lire sur le communiqué de l'instance.

La LFP précise qu'elle ne demande pas à l'État de compenser la baisse des droits TV, ni la défaillance de Mediapro et assure que els clubs font le nécessaire en termes de sacrifices pour garder la tête hors de l'eau, à l'image de Reims qui s'est entendu avec ses joueurs pour une baisses significative des salaires jusqu'en juin prochain.

"En conséquence, la LFP demande une réunion d’urgence avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et le ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports pour recevoir les dirigeants de la LFP et une délégation de clubs afin de construire un plan de soutien d’urgence." Reste à attendre la réponse de l'État...