Real - Vinicius : "Nous devons gagner la Liga pour nos supporters"

Le jeune attaquant brésilien du Real Madrid espère voir son équipe remporter le championnat, si ce dernier peut reprendre en juin.

Le jeune attaquant brésilien s'est confié à Marca sur la reprise du championnat espagnol et la concurrence avec le Barça pour le titre (les Merengue comptent deux points de retard alors qu'il reste onze journées à disputer).

"Si nous avons été meileurs que le Barça ? J'ai revu les matchs et j'y pense encore. Je pense que nous étions meilleurs qu'eux dans plus de domaines. Nous avons joué de très bons matchs jusqu'à présent et nous devons retrouver notre meilleur feeling. Nous sommes impatients de revenir, de gagner.

"Nous voulons gagner ce championnat pour nos fans. Les gens ont beaucoup souffert et nous voulons donner aux madridistas une joie au milieu de cette situation. Nous savons qu'une victoire en ne résoudra pas les grandes tragédies, mais ce serait un sourire, un peu de bonheur."

Les Madrilènes restent sur une défaite 2-1 sur la pelouse du Bétis Séville avant l'interruption causée par la pandémie. "Le résultat contre le Betis a été très dommage. Nous avons maintenant une mission qui ne doit pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer et nous n'échouerons pas", a poursuivi Vinicius avant de se projeter également sur un possible retour de la .

"Ce serait une très bonne nouvelle non seulement pour le football, mais aussi pour le monde entier. Pouvoir jouer des matches dans d'autres pays serait un signe très positif. Il est vrai que le résultat du match aller était mauvais (défaite 2-1 contre , ndlr), mais nous sommes le . Notre obligation est de bien nous préparer et si ce match arrive, quand il sera terminé, toutes les madridistas pourront dire : vous avez tout donné, nous sommes fiers."