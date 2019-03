REAL - Pourquoi Sergio Ramos ne joue pas ce soir face à l'Ajax ? L'absence du capitaine expliquée

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos ne sera pas de la partie ce mardi soir face à l'Ajax Amsterdam. Goal vous explique les raisons de son absence.

Sergio Ramos n’est pas étranger aux actes sujets à la controverse, mais cela lui a dernièrement coûté l’opportunité de disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à l’Ajax Amsterdam, ce mardi soir, en raison d’une suspension de deux matches.

Le capitaine de la Maison Blanche, joueur emblématique du club et de la Roja, accusé d'avoir asséné un coup de coude à Lionel Messi lors de la défaite 3-0 face au FC Barcelone lors du Clasico, s'était adonné à des déclarations après le match aller, qui s'est déroulé au Johan Cruijff ArenA, le 13 février, dans lesquelles il admettait clairement avoir volontairement écopé d'un avertissement.

"En football, il faut prendre des décisions difficiles"

Les buts de Karim Benzema et de Marco Asensio avaient permis à l'équipe espagnole de prendre un avantage considérable grâce à une victoire 2-1 à l'extérieur, mais peu de temps après le second but, marqué à la 87e minute, Ramos avait reçu un carton jaune à l'occasion de sa 600ème apparition.

Jusque là, rien d'anormal. Sauf que le joueur de 32 ans avait toutefois fait des commentaires peu judicieux face à la presse après le match, obligeant ainsi l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire sur sa conduite.

"En regardant le résultat, je mentirais si je disais que je n'ai pas forcé l'avertissement (...) Il ne s'agit pas de sous-estimer l'adversaire ni de penser que le match est fini, mais en football, il faut prendre des décisions difficiles", avait-il déclaré à la presse après le match.

Sergio Ramos, conscient de son erreur, était ensuite revenu sur ses propos en publiant un communiqué sur les réseaux sociaux.

"Je tiens à préciser que cela me fait plus mal qu'à quiconque. Je n'ai pas forcé le carton, comme je ne l'ai pas fait contre la Roma lors de mon précédent match en Ligue des champions", avait-il déclaré à ses fans sur Twitter. "Je vais soutenir depuis les tribunes comme un autre fan avec l'illusion d'être dans les quarts".

C'était trop peu et trop tard pour l'UEFA, qui a répondu : "Une enquête disciplinaire a été ouverte sur la base de l'article 31 (3) du Règlement disciplinaire de l'UEFA à la suite des déclarations du joueur du Real Madrid, Sergio Ramos. Les informations relatives à cette enquête seront mises à disposition en temps voulu".

Deux matches de suspension pour la capitaine du Real Madrid

De ce fait, le 26 février, moins de deux semaines après le match aller, Ramos a été mis en accusation par la commission de contrôle, d'éthique et de discipline (CEDB) de l'UEFA. Deux jours plus tard, le verdict était connu. Sans appel.

"La CEDB a décidé de suspendre le joueur du Real Madrid CF, Sergio Ramos, pour deux matches de compétition de l'UEFA. La suspension de deux matches comprend la suspension automatique d'un match pour les avertissements répétés", pouvait-on lire dans un communiqué officiel publié par l'instance.

Cela signifie que Ramos est suspendu pour le match retour du Real Madrid contre l'Ajax Amsterdam ce mardi soir, mais également pour un éventuel quart de final aller, si le triple champion en titre parvenait à se qualifier pour la suite de la compétition.

Une suspension qui n'est pas pour déplaire à Erik Ten Hag, l'entraîneur de l'équipe hollandaise :

L'article continue ci-dessous

"Sergio est le patron sur le terrain et en défense. Son absence n’est pas seulement une perte tactique pour eux, mais aussi mentalement. Son absence est une perte pour Madrid. Il est clair que sans Ramos, ils ne seront pas une meilleure équipe”, a ainsi confié le technicien, satisfait.

Ramos n’est pas le premier joueur à avoir opté pour un avertissement "tactique" lui permettant de rater un match et, par conséquent, de réduire le risque de rater une rencontre plus importante et préjudiciable pour sa formation.

Son coéquipier madrilène Dani Carvajal avait été reconnu coupable de la même infraction après avoir perdu du temps à la dernière minute lors d'une victoire 6-0 face à l'APOEL. De plus, le milieu de terrain français du FC Valence, Geoffrey Kondogbia, a été condamné à une peine similaire le mois dernier pour avoir délibérément écopé d'un deuxième carton jaune lors du match aller de la Ligue Europa contre le Celtic, durant lequel son équipe avait gagné 2-0.