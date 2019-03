Real-Ajax : Horaire, streaming, chaîne TV, compositions : toutes les infos pratiques

Sur quelle chaîne TV regarder Real-Ajax et à quelle heure ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Le Real Madrid accueille l'Ajax d'Amsterdam ce mardi soir en 8e de finale retour de la Ligue des champions au Santiago Bernabeu (21h). Les hommes de Santiago Solari devront valider leur courte victoire du match aller (2-1) pour se qualifier en quarts de finale de cette édition et continuer de croire en un improbable quadruplé après les trois sacres remportés sous la direction de Zinédine Zidane. Les Merengue n'ont plus été éliminés à ce stade de la compétition depuis la saison 2009-2010 contre l'Olympique Lyonnais (0-1, 1-1).

Vainqueurs lors du match aller (2-1), les Espagnols seront favoris en vue de la qualification face à de jeunes et inexpérimentés néerlandais. Karim Benzema et ses coéquipiers avaient toutefois été bousculés il y a trois semaines à Amsterdam et avient même vu l'arbitre de la rencontre annuler un but après la première intervention de l'histoire du VAR dans la compétition, en première période. Après la pause, Karim Benzema a inscrit le 60e but de sa carrière en LDC, avant qu'Asensio ne marque le but de la victoire dans les derniers instants après l'égalisation d'Hakim Zyech.

Pour se qualifier, les Madrilènes devront se montrer solides face à la fougue des jeunes joueurs de l'Ajax, qui possède à nouveau une génération particulièrement talentueuse, comme ses devancières des années 1970 et 1990. Frenkie de Jong - qui a déjà signé à Barcelone -, Matthijs de Ligt et leurs jeunes partenaires joueront crânement leur chance sur la pelouse du Bernabeu.

En 13 confrontations toutes compétitions confondues entre les deux clubs, le Real en a remporté huit pour quatre côté Ajax et un nul.

Ligue des champions - 8èmes de finale / Real Madrid - Ajax Amsterdam : suivez le match en direct sur Goal !

Match Real Madrid vs Ajax d'Amsterdam Date Mardi 5 mars 2019 Horaire 21h

Les déclarations d'avant-match

Santiago Solari (entraîneur du Real Madrid) : "Nous voulons gagner, nous qualifier. L'équipe a beaucoup de caractère et demain c'est Ligue des champions, alors on y va. Le vestiaire est très fort, les joueurs ont beaucoup de caractère, ce qui ne signifie pas que nous ne sommes pas mécontents. Nous ne pouvons pas être satisfaits parce que nous avons perdu et nous voulons toujours gagner. Mais demain nous avons un autre match et nous sommes préparés. Nous sommes habitués à enchaîner la compétition."

Luka Modric (Real Madrid) : "Pour nous, un match de Ligue des champions est toujours très important, surtout celui de demain contre une équipe très forte, jeune et ambitieuse. C'est un match clé pour la saison, nous voulons être en quarts. Cela ne va pas être facile mais nous sommes préparés et nous allons faire un grand match. Se qualifier serait très important pour nous."

Erik ten Hag (entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam) : "Je m'attends à ce qu'ils soient en forme pour ce match, car ils sont évidemment déterminés à gagner un trophée cette saison et la Champions League est leur dernière chance. Nous, nous sommes toujours sur trois fronts. Malgré leur troisième place en Liga, il reste favoris pour remporter ce titre cette saison et j'imagine que cela se reflétera dans leur attitude. J'ai regardé les deux derniers matches et j'ai vu les forces et les faiblesses de l'équipe. Il est essentiel de dominer les aspects stratégiques du match."

Où voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme de RMC Sport.

Chaîne TV Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

Effectifs et compos

Poste Real Madrid Gardiens Navas, Courtois, Luca Défenseurs Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilon Milieux Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Isco, Ceballos Attaquants Mariano, Benzema, Bale, Luvas V., Vinicius

Le groupe convoqué par Santiago Solari comporte peu de surprises, avec les convocations d'Isco et de Gareth Bale, en froid avec le public merengue selon la presse ibérique. Seul absent de marque, Sergio Ramos est suspendu. Le défenseur central a volontairement écopé d'un carton jaune lors du match aller et été suspendu deux matches par l'UEFA.

Compo probable : Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius

Poste Ajax d'Amsterdam Gardiens Onana, Lamprou Défenseurs Varela, Kristensen, Veltman, de Ligt, Sinkgraven, Mazraoui, Magallan, Blind, Tagliafico, van de Beek Milieux Tadic, Labyad, Scone, de Jong Attaquants Zyech, de Wit, Neres, Hubtelaar, Dolberg

Aucun absent n'est à déplorer du côté de l'Ajax, qui effectuera ce déplacement au complet pour tenter de créer l'exploit. Victime d'un claquage fin janvier, le défenseur argentin Lisandro Magallan effectue son retour à la compétition pour cette rencontre.

Compo probable : Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, De Jogn; Ziyech, Tadic, Neres

