Real Madrid, Zidane nie avoir un problème avec Jovic

Le Français n'a pas tardé à souligner que sa décision de garder l'attaquant sur le banc était tactique et non personnelle.

Zinedine Zidane a défendu sa décision de garder Luka Jovic sur le banc alors que le était tenu en échec 0-0 par la dimanche soir. Lors de leur premier match de la nouvelle saison, les champions en titre de la ont dominé la rencontre avec une forte possession de balle, mais ont eu du mal à se montrer précis dans le dernier tiers car ils n'ont cadré que quatre de leurs 16 tirs. Bien que son équipe avait besoin de marquer un but pour l'emporter, Zidane a choisi de laisser Jovic sur le banc et a plutôt fait appel aux jeunes attaquants Marvin Park et Sergio Arribas en fin de match.

Luka Jovic a eu du mal à impressionner au Santiago Bernabeu depuis son arrivée au club, mais l'entraîneur du Real Madrid a rapidement rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait eu un problème avec Jovic ou tout autre joueur qui n'a pas joué contre la Real Sociedad. "Je ne voulais pas changer de formation. Donc, j'aurais pu mettre un autre avant-centre en en enlevant un, mais je ne voulais pas changer de formation", a déclaré Zidane après le match.

"J'aurais dû enlever Karim Benzema, mais il jouait bien. En jouant avec deux avant-centres, j'aurais dû changer de formation et pourtant je voulais garder deux ailiers sur les côtés. Nous avons une équipe et de nombreux joueurs et je dois choisir. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai choisi de faire les choses. Mais, je n'ai rien contre aucun joueur. Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas changer de formation", a ajouté le Français.

Plus d'équipes

"Il nous manquait quelque chose en attaque"

L'article continue ci-dessous

Zinedine Zidane était déçu par le résultat : "Nous voulons toujours gagner, donc c'est un peu comme si c'était deux points perdus. Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps. Je pense que nous avons fait un bon match en défense, mais il nous manquait quelque chose en attaque. Physiquement, nous avons eu un coup de moins bien, mais je pense que c'est normal. Nous n'avons eu que trois semaines de pré-saison et nous n'avons eu qu'un match amical".

Après avoir passé la saison dernière en prêt à la Sociedad, Martin Odegaard a débuté le match pour l'équipe de Zidane avant d'être remplacé à la 69e minute. Après avoir impressionné à la Real Sociedad la saison dernière, Zidane a soutenu la star norvégienne pour montrer lentement mais sûrement toute sa qualité pour Madrid : "Je suis content de son match. Je pense qu’il va monter en puissance petit à petit. Mais nous devons être patients avec lui et avec tout le monde".

L'entraîneur français a également rapidement rejeté toute polémique sur le fait que Casemiro n'avait pas commencé la rencontre, soulignant que c'était une "chose ponctuelle". Les Merengue affronteront le Real Betis en samedi lors de leur prochain match, le Betis de Nabil Fekir ayant remporté ses deux premiers matchs de la saison.