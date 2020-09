Eden Hazard absent pour la reprise du Real Madrid en Liga

Pas vraiment en forme pour la présaison, Eden Hazard n’a pas été retenu dans le groupe madrilène pour le premier match de Liga contre la Real Sociedad

Recruté pour 100 millions d’euros l’été 2019 par le , Eden Hazard devait être ce nouveau Galactique, censé faire oublier Cristiano Ronaldo. La mission du Belge n’est pas vraiment un grand succès pour le moment, après une première saison en demi-teinte.

Arrivé hors de forme, l’ancien de a enchaîné les pépins physiques qui l’ont empêché de vraiment se mettre en rythme avec les Madrilènes.

Ayant choisi de revenir en vitesse après une blessure à la cheville pour participer au match retour contre en Ligue des Champions en août dernier, Hazard paye aujourd’hui les pots cassés.

En surpoids à la reprise

"Je ne peux pas dire exactement mais il va mieux et ce que nous voulons, lui le premier, c’est qu’il soit à 100% et sans aucune gêne", a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse.

Après avoir rejoint la sélection sans jouer les deux matches des Diables Rouges, Eden Hazard a travaillé en marge du groupe depuis son retour. C’est donc logiquement qu’il ne fait pas partie du groupe retenu par Zidane pour la première journée de , au même titre qu’Isco et Marcos Asensio.

"Nous avons le temps, nous commençons une saison et ce dont vous avez besoin, c’est d’être à 120% et rien de plus. Nous allons le préparer à ça", a poursuivi le coach français.