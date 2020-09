Real Sociedad-Real Madrid (0-0) : Faux départ pour les Madrilènes

Champion en titre, le Real Madrid a été tenu en échec sur le terrain de la Real Sociedad pour son premier match de la saison en Liga.

Son match de la première journée ayant été reporté, le commençait sa saison lors de la deuxième journée avec un périlleux déplacement sur la pelouse de la . Et les hommes de Zinédine Zidane, bien que dominateurs, ne sont pas parvenus à trouver la faille.

Ødegaard titulaire

Le Real Madrid se présentait pourtant sur le terrain avec une équipe offensive, positionnée dans un 4-2-3-1 avec Martin Ødegaard en numéro 10 et Benzema en pointe. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, Ødegaard était de retour face à son ancien club et bénéficie de la confiance de Zidane en ce début de saison.

Si les Madrilènes n'ont jamais fait trembler les filets basques, ils ont eu des occasions mais ont pêché dans la finition à l'image de Karim Benzema. L'attaquant s'est d'abord illustré avec un tir pas assez appuyé (14e) avant de louper une grosse occasion : après avoir dribblé le gardien basque, il manquait le but grand ouvert (38e). Deux minutes, plus tard, idéalement servi dans l'axe, il glissait et sa frappe fuyait le cadre.

Courtois décisif, le retour de David Silva

C'est même la Real Sociedad qui a finalement obtenu la plus grosse occasion de la rencontre. A deux minutes de la pause, Alexander Isak se retrouvait face à Courtois et le portier belge détournait du pied la frappe du Suédois. Le ballon restait en jeu et revenait quelques secondes plus tard sur… Isak qui expédiait une frappe enroulée qui passait de peu à côté des buts de Courtois.

En deuxième période, le rythme retombait et on notera l'entrée en jeu de David Silva (63e). Le champion du monde 2010 a fait son grand retour en après avoir passé dix ans à .